Nueva fisura entre PNV y PSE-EE por la decisión del Ayuntamiento de San Sebastián de publicar el origen de los detenidos

Eneko Andueza eta Aitor Esteban
18:00 - 20:00
Eneko Andueza y Aitor Esteban. Foto: EITB.
Euskaraz irakurri: EAJren eta PSE-EEren arteko aurrez aurreko berria, Donostiako Udalak atxilotuen jatorria argitaratzeko hartutako erabakiagatik

Última actualización

La decisión del Ayuntamiento de San Sebastián de publicar el origen de los detenidos ha vuelto a enfrentar a PNV y PSE-EE. Mientras Aitor Esteban defiende el sí de los jeltzales a dar el origen de los detenidos, Eneko Andueza reitera su disconformidad y lo califica de "grave error".

PSE EE Eneko Andueza EAJ-PNV Política

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

