Desadostasuna
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

EAJ eta PSE-EE aurrez aurre berriz ere, Donostiako Udalak atxilotuen jatorria argitaratzeko hartutako erabakiagatik

Eneko Andueza eta Aitor Esteban
18:00 - 20:00
Eneko Andueza eta Aitor Esteban. Argazkia: EITB.

Azken eguneratzea

Donostiako Udalak atxilotuen jatorria argitaratzeko hartutako erabakiak EAJren eta PSE-EEren arteko tentsioa areagotu du. Aitor Estebanek jeltzaleen baietza defendatzen duen bitartean, Eneko Andueza ez dago ados eta "akats larria" dela esan du.

PSE EE Eneko Andueza EAJ Politika

Zure interesekoa izan daiteke

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Nafarroako Parlamentuak Accionaren presidentearen kontra egin du, Belateko ikerketa batzordean ez baita agertu

Jose Antonio Entrecanales Accionaren presidentea bi aldiz deitu dute ikerketa batzordera, baina bi-bietan ordezkariak bidali ditu. Irati Jimenez ikerketa batzordearen presidentearen esanetan, Entrecanales bera deitu dute eta ez Acciona enpresa (pertsona juridiko gisa), eta desobedientzia delitua egin duelakoan Fiskaltzari jakinaraztea erabaki du batzordeak. 

Gehiago ikusi
Publizitatea
X