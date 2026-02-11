PARLAMENTO DE NAVARRA
Cerdán reivindica su “inocencia” y niega que sea o fuera socio de Antxon Alonso

El exsecretario de Organización del PSOE y exdiputado navarro Santos Cerdán ha afirmado que la comisión de investigación del Parlamento de Navarra sobre adjudicación pública es la comisión "de la venganza y el rencor por parte de UPN".
GRAFCAV9720. PAMPLONA, 11/02/2026.- El exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ha manifestado que quiere "justicia" en la comisión de investigación de la adjudicación de obras públicas del Gobierno Foral que se celebra en el Parlamento Foral en la que se ha acogido a su derecho a no declarar. Cerdán ha comenzado indicando a la Cámara que se quería acoger a su derecho a no declarar tal como le permite la Constitución española y la ley de Enjuicimiamiento criminal al estar investigado en la causa especial 20775/2020-2 de la que cual se desglosó en fecha 31 de octubre de 2025, una parte declarada secreta.
Santos Cerdán, hoy, en la comisión de investigación del Parlamento de Navarra sobre la adjudicación de obras públicas del Gobierno Foral. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Cerdanek bere "errugabetasuna" defendatu du eta ukatu egin du Antxon Alonsoren bazkide dela edo izan dela
Agencias | EITB

El exsecretario de Organización del PSOE y exdiputado Santos Cerdán ha afirmado este miércoles que la comisión de investigación del Parlamento de Navarra sobre adjudicación pública es la comisión "de la venganza y el rencor por parte de UPN", y ha negado que Antxon Alonso, administrador de Servinabar, sea o fuera su socio. 

En respuesta al portavoz de UPN, Javier Esparza, con quien ha mantenido un rifirrafe continuo, ha expresado el deseo de que se haga justicia y ha asegurado que demostrará su inocencia.

Cerdán ha señalado que Esparza "está más dolido" por no haber sido presidente de Navarra y que esta comisión "es la comisión de la venganza de UPN. Como yo es un muerto político —ha subrayado—".

"Ha vuelto a faltar a la verdad hablando de 'mi empresa' y quiero insistir en que no hay ninguna prueba de que Servinabar sea mi empresa", ha reprochado Cerdán a Esparza. "No se pagó por ninguna de las acciones, no se llevó a notario ningún acta de ninguna firma, no se inscribió el nuestro mercantil, eso jurídicamente es así de claro", ha aseverado, por lo que ha afirmado que Alonso no es su socio"."

Cerdán ha comparecido en la comisión que investiga la adjudicación de obras públicas del Gobierno Foral, entre ellas las de duplicación del túnel de Belate, de las que fue adjudicataria una UTE de la que formaba parte Servinabar, empresa en la que, según documentos de la UCO, podría tener alguna participación el también exdiputado.

Asimismo, Cerdán ha negado que dispusiera de una tarjeta de Servinabar y ha rechazado igualmente que esta empresa pagara el alquiler y los muebles de la vivienda en la que residía en Madrid, tal y como apuntaba un informe de la UCO. La explicación de Cerdán es que compartía piso con Servinabar y que una parte de los gastos los asumió la empresa y otra parte los asumió él.

Por otra parte, Cerdán ha reconocido que negoció con representantes de la izquierda abertzale la moción de censura para desbancar a UPN de la Alcaldía de Pamplona en diciembre de 2023, pero ha negado que pactara con Arnaldo Otegi, secretario general de EH Bildu, el Gobierno de Navarra presidido por María Chivite.

