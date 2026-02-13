EUSKERA
EH Bildu inicia un proceso para construir nuevas políticas lingüísticas con diferentes agentes

Ante el "momento crítico" que vive el euskera, la coalición pretende lograr una "reacción a gran escala", para lo que se llevará a cabo en las próximas semanas un proceso con la participación de toda la comunidad del euskera y de expertos.
La secretaria de programa de EH Bildu, Nerea Kortajarena (i), y el parlamentario, Josu Aztiria (d), informan este viernes en San Sebastián del proceso de trabajo que iniciará esta formación con el objetivo de diseñar una nueva "política lingüística"
Nerea Kortajarena y Josu Aztiria. Foto: EFE.
Euskaraz irakurri: Hizkuntza politika berriak eragile ezberdinekin eraikitzea helburu duen prozesua hasi du EH Bilduk
EITB

EH Bildu ha iniciado un proceso que busca hacer una lectura compartida sobre la política lingüística y articular la comunidad del euskera. Busca una "reacción a gran escala" para hacer frente a la situación crítica que vive el euskera. En el proceso, que se prolongará hasta el final de Semana Santa, participarán expertos y la comunidad del euskera.

La secretaria de Programas de EH Bildu, Nerea Kortajarena, y el secretario de Normalización del Euskera, Josu Aztiria, han sido los encargados de presentar el proyecto antes los medios de comunicación.

Según han explicado, "la situación que vive el euskera desde hace tiempo" ha llevado a la coalición a poner en marcha esta iniciativa. Han destacado que el proceso de revitalización del euskera y el idioma en sí viven un "momento crítico". Han citado la ralentización del uso, la desaparición de los respiraderos (arnasgune) y el atasco en la capacidad lingüística, como signos de recesión.

En este escenario, han considerado que "no vale" seguir con las fórmulas que se han empleado hasta ahora y han reivindicado que hacen falta "nuevas políticas lingüísticas". "Lo que necesitamos son políticas públicas transformadoras, nuevas estructuras que traccionen estas políticas, un nuevo refugio jurídico para la igualdad en todas las escalas políticas y construir un impulso social y comunitario", ha dicho Kortajarena.

Aztiria ha explicado los tres retos principales de país que plantea EH Bildu para vivir el euskera "en igualdad y con pleno derecho".

El primero, ha dicho, es la necesidad de elevar el suelo del conocimiento y la capacitación del euskera, y ha señalado que debe ser la lengua de acogida.

En segundo lugar, se ha referido a la labor de fortalecimiento del euskera en las comunidades y espacios de poder cercanos, señalando como ámbitos de trabajo el ocio juvenil, los respiraderos o arnasgune y las zonas urbanas.

Por último, ha destacado la importancia de construir una "nueva y sólida infraestructura comunicativa, cultural y tecnológica", similar al papel transformador que supusieron Arantzazu y el euskara batua en el siglo XX.

Con estos retos a la vista, EH Bildu ha iniciado un proceso que busca la participación de expertos y de toda la comunidad del euskera. Aztiria ha hecho un llamamiento a actuar "con ambición" para abrir una nueva etapa en la revitalización del euskera.

