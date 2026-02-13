EUSKARA
Hizkuntza politika berriak eragile ezberdinekin eraikitzea helburu duen prozesua hasi du EH Bilduk

Euskarak “momentu kritikoa” bizi duela ikusita, “eskala handiko erreakzioa” lortu nahi du koalizioak. Horretarako euskararen komunitate osoaren eta adituen partehartzea izango duen prozesua egingo dute hurrengo asteetan.
La secretaria de programa de EH Bildu, Nerea Kortajarena (i), y el parlamentario, Josu Aztiria (d), informan este viernes en San Sebastián del proceso de trabajo que iniciará esta formación con el objetivo de diseñar una nueva "política lingüística"
Nerea Kortajarena eta Josu Aztiria. Argazkia: EFE.
author image

EITB

Azken eguneratzea

Hizkuntza politikari buruzko irakurketa konpartitu bat egitea eta euskararen komunitatea artikulatzea bilatzen duen prozesu bat abiatu du EH Bilduk. Euskarak bizi duen egoera kritikoari aurre egiteko “eskala handiko erreakzioa” bilatzen du. Prozesuan adituek eta euskararen komunitateak parte hartuko dute eta Aste Santua amaitu bitartean luzatuko da.

Nerea Kortajarena EH Bilduren Programa idazkariak eta Josu Aztiria Euskararen Normalizaziorako idazkariak eman dituzte ekimen honen nondik norakoak hedabideen aurrean.

Azaldu dutenez, “euskarak aspaldian bizi duen egoerak eraman du” koalizioa prozesu hau antolatzera. Euskararen biziberritze prozesuak eta euskarak “momentu kritikoa” bizi duela azpimarratu dute. Erabileraren moteltzea, arnasguneen desagertzea eta hizkuntza gaitasunean ataskoa aipatu dituzte, atzeraldiaren zantzu gisa.

Egoera horretan, orain arteko formulekin jarraitzeak “ez duela balio” uste dute eta “hizkuntza politika berriak behar” direla aldarrikatu dute. “Behar duguna da politika publiko eraldatzaileak, politika hauek trakzionatuko dituzten egitura berriak, berdintasunerako aterpe juridiko berri bat eskala politiko guztietan eta bulkada sozial eta komunitario bat eraikitzea”, esan du Kortajarenak.

Aztiriak euskara “berdintasunean eta eskubidez osoz” bizitzeko EH Bilduk proposatzen dituen hiru herri-erronkak azaldu ditu.

Lehenengoa, euskararen ezagutza eta gaitasuna igotzeko beharra dela esan du eta harrera-hizkuntza izan behar duela adierazi du.

Bigarrenik, gertuko komunitate eta botere-guneetan euskara indartzeko lan egiteaz aritu da. Arlo honetan, gazteen aisialdia, arnasguneak eta hiriguneak aipatu ditu lan esparru gisa.

Azkenik, azpiegitura komunikatibo, kultural eta teknologiko berri eta sendoa eraikitzearen garrantzia nabarmendu du. XX. mendean Arantzazuk eta euskara batuak izan zuten paper eraldatzailean pareko azpiegitura bultzatzeaz aritu da.

Erronka horiek begi-bistan hartuta, ekin dio EH Bilduk adituak eta euskararen komunitate osoaren parte-hartzea bilatzen duen prozesuari. Aztiriak “anbizio handiz” aritzeko deia egin du. 

