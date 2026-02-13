Hizkuntza politika berriak eragile ezberdinekin eraikitzea helburu duen prozesua hasi du EH Bilduk
Hizkuntza politikari buruzko irakurketa konpartitu bat egitea eta euskararen komunitatea artikulatzea bilatzen duen prozesu bat abiatu du EH Bilduk. Euskarak bizi duen egoera kritikoari aurre egiteko “eskala handiko erreakzioa” bilatzen du. Prozesuan adituek eta euskararen komunitateak parte hartuko dute eta Aste Santua amaitu bitartean luzatuko da.
Nerea Kortajarena EH Bilduren Programa idazkariak eta Josu Aztiria Euskararen Normalizaziorako idazkariak eman dituzte ekimen honen nondik norakoak hedabideen aurrean.
Azaldu dutenez, “euskarak aspaldian bizi duen egoerak eraman du” koalizioa prozesu hau antolatzera. Euskararen biziberritze prozesuak eta euskarak “momentu kritikoa” bizi duela azpimarratu dute. Erabileraren moteltzea, arnasguneen desagertzea eta hizkuntza gaitasunean ataskoa aipatu dituzte, atzeraldiaren zantzu gisa.
Egoera horretan, orain arteko formulekin jarraitzeak “ez duela balio” uste dute eta “hizkuntza politika berriak behar” direla aldarrikatu dute. “Behar duguna da politika publiko eraldatzaileak, politika hauek trakzionatuko dituzten egitura berriak, berdintasunerako aterpe juridiko berri bat eskala politiko guztietan eta bulkada sozial eta komunitario bat eraikitzea”, esan du Kortajarenak.
Aztiriak euskara “berdintasunean eta eskubidez osoz” bizitzeko EH Bilduk proposatzen dituen hiru herri-erronkak azaldu ditu.
Lehenengoa, euskararen ezagutza eta gaitasuna igotzeko beharra dela esan du eta harrera-hizkuntza izan behar duela adierazi du.
Bigarrenik, gertuko komunitate eta botere-guneetan euskara indartzeko lan egiteaz aritu da. Arlo honetan, gazteen aisialdia, arnasguneak eta hiriguneak aipatu ditu lan esparru gisa.
Azkenik, azpiegitura komunikatibo, kultural eta teknologiko berri eta sendoa eraikitzearen garrantzia nabarmendu du. XX. mendean Arantzazuk eta euskara batuak izan zuten paper eraldatzailean pareko azpiegitura bultzatzeaz aritu da.
Erronka horiek begi-bistan hartuta, ekin dio EH Bilduk adituak eta euskararen komunitate osoaren parte-hartzea bilatzen duen prozesuari. Aztiriak “anbizio handiz” aritzeko deia egin du.
Zure interesekoa izan daiteke
PSE-EEk EAJri eskatu dio argitzeko Santurtzin presioa egin ote zuen gertuko jendea kontratatzeko, eta esan du “ez dela trukerako txanpona izango”
Sozialistek auzi hori Trapagarango egoeratik bereizi dute —bertan gutxiengoan gobernatzen dute—, eta udalaz gaindiko akordioak baztertu dituzte.
EH Bilduk berriro irabaziko luke Gasteizen eta 8 zinegotzi izango lituzke, eta PSE-EEk eta EAJk 6 zinegotziei eutsiko liekete
PPk egun dituen 6 ordezkarietako bat galduko luke, Elkarrekin alderdiak zinegotzi bat mantenduko luke eta Voxek lehen aldiz lortuko luke ordezkari bat.
Estebanen ustez, PSE-EE hauteskundeei begira dago, eta horregatik areagotu ditu EAJren kontrako kritikak
Herri Irratian eskaini duen elkarrizketa batean EAJren EBBko presidenteak esan duenez, Eneko Andueza PSE-EEko idazkari nagusiak "dena antolatuta du zarata egiteko", benetan ez dagoelako lasai hitz egin ezin daitekeen eztabaida sakonik.
Ikurrina eztabaida legegiletik kanpo geratu da Idahon, eta eraikin ofizialetan jarraitu ahal izango du
Lehendakariak Idahoko Estatuko Ordezkarien Ganberari horren inguruko azalpenak igorri ostean, Eusko Jaurlaritzak esan du ez dutela ikurrina debekatuko.
Laura Garridoren esanetan, Santurtziko, Getxoko eta Osakidetzako kasuek erakusten dute EAJk "legezkotasuna urratzen" duela bere mesedetan
Laura Garrido PPk Eusko Legebiltzarrean duen bozeramaileak salatu duenez, Santurtziko lan-eskaintza publiko baten azterketaren ustezko filtrazioak, Getxoko jauregiaren kasuak eta Osakidetzako segurtasuneko buru ohia kargura titulu faltsu bat aurkeztuta iritsi izanak agerian uzten dute EAJk "prozedurak aldatzen dituela eta legezkotasuna urratzen duela Administrazioa bere eta bere lagunen zerbitzura jartzeko".
GEBehatokiak Nazio Batuen Erakundera eraman du Iratxe Sorzabalen kasua
Euskal erakundeak CEDAW Emakumearen aurkako Diskriminazioa Ezabatzeko Nazio Batuen Erakundearen Batzordeari eskatu dio “tortura delituaren preskribaezintasuna berariaz jaso dadila nazioarteko betebehar eta konpromiso gisa”.
Lander Martinezen arabera, ezkerreko aliantzarako lehen urratsa Gobernuan dauden alderdien artekoa izan den arren, zabala da eta nahi duen oro dago gonbidatua
Sumarreko diputatuaren iriziz, "begi onez" ikusi behar dira ezkerra batzeko sortzen diren egitasmo guztiak, "hori beti izango da ona ezkerrarentzat". Halaber, bere ustez, Yolanda Diaz da "gaur egun duen profil politiko onena", baina ezkerreko aliantza berri horren lidergoa nork eramango duen ez dute oraindik eztabaidatu ere egin.
EAJ ez den beste alderdi batek Santurtzin agintzeko aukera "ez du ikusten" Ansolak
Karmele Tubilla Santurtziko alkate jeltzaleak dimisioa eman ondoren, EH Bildu lantzen ariko litzatekeen gehiengo alternatiboari buruz galdetuta, Iñigo Ansola EAJren Bizkaiko presidenteak esan du ez duela alkatetza galtzeko arriskurik ikusten. Aurreratu du jada jarri direla PSE-EEkin harremanetan. "Ikusiko dugu zer ematen duten negoziazioek", zehaztu du, 'Ganbara' saioan egin dioten elkarrizketan.
Santurtziko oposizioko alderdiek aho batez salatu dute alkateak haiek jo izana dimisioaren erantzule
Karmele Tubilla Artetxe Santurtziko alkateak dimisioa eman du "arrazoi pertsonal, profesional eta politikoengatik", eta gainerako alderdi politikoek EAJren irudia kaltetzeko erabiltzen ari direla salatu du.