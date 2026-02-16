Otxandiano reivindica una política de vivienda que "intervenga" un mercado que "está fuera de control"
EH Bildu ha pedido a PNV y PSE-EE que definan la política de vivienda que se necesita para sacar a Euskadi de la crisis de la emergencia habitacional que padece. La coalición soberanista insiste en que los precios están en máximos históricos y en que se necesita una política de vivienda que intervenga un "mercado fuera de control".
