"Kontrolez kanpo dagoen merkatuan" esku hartzea beharrezkotzat jo du Otxandianok

18:00 - 20:00
Pello Otxandiano
EITB

Azken eguneratzea

Euskal Herrian dagoen arazorik larriena eta herritarren kezka nagusia etxebizitza dela nabarmendu du EH Bilduk, eta kritikatu du Jaurlaritzak ez duela egoerak eskatzen duen etxebizitza politikarik ezarri. 

