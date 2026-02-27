El PNV elige a la edil Itziar Carrocera como candidata a la Alcaldía de Santurtzi

La asamblea municipal del PNV de Santurtzi ha elegido esta tarde a la concejala de Cultura, Deportes y Euskera en el municipio, Itziar Carrocera Fernández, como candidata a alcaldesa de la localidad vizcaína, tras la dimisión de la anterior, Karmele Tubilla, del mismo partido.

Según ha informado la formación en una nota, con esta designación el PNV "inicia una nueva etapa sólida y estable al frente del Ayuntamiento, reafirmando su compromiso con la gestión responsable, el impulso de los proyectos estratégicos y el futuro de Santurtzi".

El PNV ha afirmado que esa nueva etapa "nace también desde la humildad y la autocrítica". Según ha indicado, "somos conscientes de que en los últimos tiempos ha habido decisiones y situaciones que no han generado la confianza deseada en la ciudadanía".

La formación ha señalado que la elección de Carrocera "refleja la cohesión interna y la voluntad de seguir fortaleciendo el proyecto jeltzale en el municipio".

Carrocera, de 49 años, es diplomada en Magisterio y actualmente concejala de Cultura, Deportes y Euskera. Entre 2019 y 2023 dirigió el área de Igualdad y Acción Social del Ayuntamiento de Santurtzi, y entre 2019 y 2020 fue presidenta de la Residencia Nuestra Señora de Begoña.

Según el PNV, su trayectoria "combina experiencia en gestión municipal, compromiso con el servicio público y una estrecha vinculación con el tejido social y cultural de Santurtzi".

A su juicio, su capacidad de gestión, su conocimiento del Ayuntamiento y su capacidad de diálogo "son claves para fortalecer la estabilidad institucional y seguir avanzando en los principales proyectos de futuro".

Durante su intervención ante la asamblea, la candidata ha señalado que asume esa responsabilidad "desde la cercanía, la humildad, y el respeto" a todos los vecinos. "Me voy a dejar la piel", ha asegurado.

La elección de Carrocera como candidata del PNV se ha producido el mismo día en el que Elkarrekin Podemos ha anunciado que votará a favor de la candidatura de EH Bildu para la Alcaldía de Santurtzi, que lidera Miren Matanzas, en el pleno de investidura que se celebrará el 5 de marzo, tras un acuerdo entre ambas fuerzas políticas para formar un gobierno progresista en el municipio vizcaíno.