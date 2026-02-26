DIMISIÓN
La alcaldesa de Santurtzi hace efectiva su dimisión: “Me voy con la tranquilidad de haber actuado siempre dentro de la legalidad”

Karmele Tubilla anunció el pasado 12 de febrero su decisión de abandonar la alcaldía “por razones personales, familiares y políticas”, al considerar que estaba siendo "utilizada por el resto de los partidos políticos para perjudicar la imagen" del PNV.
Foto: La hasta ahora alcaldesa de Santurtzi, Karmele Tubilla.
Euskaraz irakurri: Santurtziko alkateak dimisioa ofizial egin du:"Lasai noa, jakinda beti jokatu dudala legearen barruan"
EITB

Dos semanas después de anunciar su dimisión como alcaldesa de Santurtzi, Karmele Tubilla ha hecho efectiva su renuncia en el pleno del Ayuntamiento que se ha celebrado este jueves. La hasta ahora alcaldesa ha asegurado que se marcha "con la tranquilidad de haber actuado siempre dentro de la legalidad".

Tubilla anunció el pasado 12 de febrero su decisión de abandonar la alcaldía “por razones personales, familiares y políticas”, al considerar que estaba siendo "utilizada por el resto de los partidos políticos para perjudicar la imagen" del PNV. Cuatro días después presentó su renuncia al cargo de alcaldesa y la entrega del acta como concejal del PNV.

La hasta ahora alcaldesa, que no ha estado presente en la sesión, ha accedido al salón de plenos del Ayuntamiento de Santurtzi al término de este punto y ha tomado la palabra para explicar su decisión "profundamente meditada". "Me marcho con la tranquilidad de haber actuado siempre dentro de la legalidad, con transparencia y con permanente voluntad de diálogo".
   
Durante la sesión todos los grupos de la oposición han reclamado que la comisión de investigación sobre la posible filtración de exámenes de la OPE de la Policía Municipal siga adelante pese al traslado a la Fiscalía de correos electrónicos de la exconcejala de Seguridad Ciudadana, Sonia López, para analizar si había indicios delictivos.

Desde el PNV han explicado que se está en la espera de concluir los informes para determinar la compatibilidad.

Santurtzi Comunidad Autonóma Vasca Bizkaia EAJ-PNV Política

18:00 - 20:00
18:00 - 20:00
