Santurtziko alkateak dimisioa ofizial egin du: "Lasai noa, jakinda beti jokatu dudala legearen barruan"
Karmele Tubillak otsailaren 12an eman zuen alkatetza uzteko erabakiaren berri, "arrazoi pertsonal, familiar eta politikoak" argudiatuta. Berriro ere oposizioari egotzi dio berak dimititzea eragin duen egoera sortzea, gogortu egin duelako gobernuaren aurkako jarduna.
Santurtziko alkateak kargua utziko duela iragarri eta bi astera, Karmele Tubillak dimisioa ofizial egin du, ostegun honetan egin den Udaleko osoko bilkuran. Orain arte alkate izan denak esan du "lasai" doala, "jakinda" beti jokatu duela "legearen barruan".
Tubillak otsailaren 12an iragarri zuen alkatetza utziko zuela, “arrazoi pertsonal, familiar eta politikoengatik”, eta salatu zuen gainerako alderdi politikoak EAJren irudia kaltetzeko erabiltzen ari zirela. Lau egun geroago, alkate kargua utzi zuen, eta EAJko zinegotzi akta aurkeztu zuen.
Alkate ohia ezustean agertu da dimisioa ofizial egiteko izan den osoko bilkuran, eta oposizioari egotzi dio, berriz ere, dimisioa eragin duen egoera sortzea, “gogortu” egin duelako gobernuaren aurkako jarduna.
Erabakia "sakon hausnartu" duela eta “beti legearen barruan, gardentasunez eta elkarrizketarako borondatearekin" jardun duelako "lasai" doala esan du.
Saioan, oposizioko talde guztiek eskatu dute Udaltzaingoaren LEParen azterketen filtrazioari buruzko ikerketa batzordeak aurrera jarrai dezala, nahiz eta Sonia Lopez Herritarren Segurtasunerako zinegotzi ohiaren mezu elektronikoak Fiskaltzaren eskuetan izan, delitu zantzurik ote zegoen aztertzeko.
EAJk azaldu duenez, txostenak amaitzeko zain daude, bateragarritasuna zehazteko.
Martxoaren 5ean izango da hurrengo alkatea izendatzeko osoko bilkura.
