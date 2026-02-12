Karmele Tubilla Santurtziko alkateak karguari uko egin dio "arrazoi pertsonal, profesional eta politikoengatik"
Karmele Tubilla Artetxe Santurtziko alkateak dimisioa eman du "arrazoi pertsonal, profesional eta politikoengatik", eta gainerako alderdi politikoek EAJren irudia kaltetzeko erabiltzen ari direla salatu du.
Tubillak herritarrei eta udal langileei zuzendutako idatzi baten bidez eman du bere erabakiaren berri. Idatzi horretan "sakon hausnartutako eta batere erraza ez den" erabakia dela adierazi du, ia hiru urtez Udaleko buru izan ondoren.
Politikari dagokionez, agintari ohia ziur agertu da bere alderdiaren irudiari kalte egiteko erabiltzen ari dela. "Ezin dut hori gertatzen utzi, nire alderdiaren siglekin dudan konpromisoa erabatekoa baita", adierazi du.
Bere agintaldian "oso erabaki gogorrak" hartu behar izan dituela onartu du Tubillak, udal gobernuan gertuko pertsonei eragin dietenak, baina bere errugabetasuna eta Santurtziren eta bere alderdiaren onerako epaitu gabe egin zuela zehaztu du.
Udaleko langileei bidalitako gutunean, alkate ohiak "esker ona, emozioa eta nostalgia" adierazi ditu etapa hau ixtean, eta eskerrak eman dizkie udal plantillaren profesionaltasunagatik, ahaleginagatik eta zerbitzu publikorako bokazioagatik. Azpimarratu du, une zailenetan ere, lankidetza eta leialtasuna aurkitu zituela, eta azpimarratu du Udalaren funtzionamendua posible dela langileen eguneroko lanari esker.
Halaber, eskerrak eman dizkie bere familiari, jeltzaleei eta udalbatza osoari, eta alderdiarekin "leialtasun osoz" elkarlanean jarraituko duela ziurtatu du.
Hemendik aurrera, Edorta Rodrigo alkateordeak hartuko ditu Alkatetzaren funtzioak behin-behinean, harik eta EAJk udalburu kargua beteko duen pertsona izendatu arte.
EAJren eskerrak
Santurtziko EAJk eskerrak eman dizkio Tubillari "egindako lanagatik, konpromisoagatik eta eskuzabaltasunagatik". Ohar baten bidez, adierazi dute ulertzen eta onartzen dituztela "alkateak uko egiteko izan dituen arrazoiak", eta Udalaren "gobernagarritasuna bermatzeko lanean" ari dela ziurtatu du.
Karmele Tubillari urte hauetan guztietan Udalean egindako lana eskertu ostean, "Santurtzirekin eta EAJrekin erakutsi duen eskuzabaltasuna, dedikazioa eta konpromisoa" azpimarratu ditu.
