Karmele Tubilla, Santurtziko alkatea: "Ez dago frogatuta injerentziarik izan dela azterketa teorikoan"
Karmele Tubilla EAJren Santurtziko alkateak azaldu duenez, pasa den urriaren 6an erabaki zuen Sonia Lopez Segurtasun zinegotziari ardura guztiak kentzea, batik bat, oposizioari lotutako informazio garrantzitsua ezkutatzeagatik. Galderak e-mailean jaso arren, ezin izan dute frogatu horiek filtratu egin zituenik. Oposaketak aurrera jarraitzen du eta Lopezek zinegotzi akta uzteko asmoa agertu du.
Zure interesekoa izan daiteke
Auzitegi Gorenak Accionako zuzendari ohi bat eta bi mendeko inputatu ditu, 'Koldo auzia' ren azken erregistroen ostean
Justo Vicente Pelegrini, Tomas Olarte eta Manuel Jose Garcia dira inputatuak. Leopoldo Puente magistratu instruktoreak joan den ostiralean zortzi miaketa agindu zituen piezaren gaineko sekretua kendu du; besteak beste, Accionak Madrilen eta Bilbon dituen egoitzak eta Donostiako Erkolan eta Noran enpresak miatu zituzten.
AHTren loturari buruzko konpromisoak betetzeko eskatu die Pradales lehendakariak Madrili eta Parisi
"Europako Batzordearen aurrean abiadura handiarekin hartutako konpromisoak bete ditzaten eskatuko nieke bi ministroei", adierazi du Pradales lehendakariak Parisen, Frantziako hiriburura egindako bi eguneko bisitaren hasieran.
Morkaiko mendiko gurutzea eraitsi dute
Zementuzko gurutzea Gerra Zibilean Morkaikon hil zen Carlos de Borbon y Orleans zenaren omenez (Juan Carlos I.aren osaba) eraiki zuten. Ertzaintzak ikerketa abiatu du gertaturikoa argitzeko, baina momentuz ez dute inor atxilotu.
Diez Antxustegiren esanetan, abenduaren 31rako estatutua betetzen ez bada EAJk azterketa bat egin beharko du
Radio Vitorian egindako elkarrizketa batean, akordioak betetzeko daudela nabarmendu du EAJk Eusko Legebiltzarrean duen bozeramaileak. "Gu alderdi serioa gara eta guk adostutako akordioak bete egiten ditugu", gaineratu du.
ELAk aste honetan salatuko du Confebask, "bere betebeharrean artean" gutxieneko soldata negoziatzea dagoela uste dutelako
Mitxel Lakuntza ELA sindikatuko idazkari nagusiak Euskadi Irratian adierazi duenez, "eskatzen duguna da epaile batek esatea Confebaski eseri behar duela gai honetaz". Gutxieneko soldata "gurekin negoziatzea bere betebeharren artean" dagoela azpimarratu du, gainera.
Santurtziko alkateak Segurtasun zinegotziari ardura guztiak kendu dizkio ustez azterketa bat filtratzeagatik
Santurtziko alkate Karmele Tubillak Sonia Lopez zinegotzian konfiantza galdu du, eta erabaki du bere karguarekin lotutako ardura guztiak kentzea, Udaltzaingoaren oposizio-prozesu batean izan litezkeen azterketa-filtrazioengatik.
Albiste izango dira: Lehendakariaren bidaia ofiziala Parisera, antiabortisten kontrako epaiketaren bigarren eguna eta Zelenski Madrilen
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Demokraziaren aldeko borroka pil-pilean zebilen Euskadin Franco hil aurreko urteetan
Frankismoaren azken urteetan Euskadiko kaleetan bizi zen tentsio handia gogora ekarri dute Ramon Jauregui sozialistak, Tasio Erkizia ezker abertzaleko militante historikoak eta Gorka Knörr EAko eurodiputatu ohiak.
Marcos Vizcaya zendu da, Trantsizioan EAJko bozeramailea izandakoa
Carlos Garaikoetxea lehendakariaren aholkularia zela, Gernikako Estatutuaren negoziatzaile aktiboenetako bat izan zen, 1979an.