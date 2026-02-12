ALKATEAREN DIMISIOA

Santurtziko oposizioko alderdiek aho batez salatu dute alkateak haiek jo izana dimisioaren erantzule

Karmele Tubilla Artetxe Santurtziko alkateak dimisioa eman du "arrazoi pertsonal, profesional eta politikoengatik", eta gainerako alderdi politikoek EAJren irudia kaltetzeko erabiltzen ari direla salatu du.

SANTURCE (BIZKAIA), 12/02/2026.- Vista general del Ayuntamiento de Santurtzi (Bizkaia) este jueves, jornada en que la alcaldesa de la localidad, Karmele Tubilla (PNV), ha renunciado al cargo por "razones personales, familiares y políticas", y se ha mostrado convencida de estar siendo utilizada por el resto de fuerzas políticas para perjudicar la imagen de su partido. EFE/ Miguel Toña

Santurtziko Udalaren aurrealdea. Argazkia: EFE

author image

EITB

Azken eguneratzea

Ezustean hartu dute Santurtziko Udaleko oposizioko alderdiek Karmele Tubilla alkatearen dimisioa, eta talde guztiek gogor kritikatu dute buruzagi jeltzaleak haiei leporatzea egoeraren ardura.  

Goizean argitaratutako ohar batean jakinarazi du Tubillak dimisioa. "Arrazoi pertsonal, profesional eta politikoengatik" uzten duela kargua argitu ondoren, oposizioko alderdiei egotzi die EAJren irudia kaltetzeko erabiltzea alkatea.

Azaroan, Tubillak haren eginkizunetatik kendu zuen Sonia Lopez Segurtasun arloko zinegotzia, harengan zuen konfiantza hautsi baitzuen, sindikatuek udaltzain bati egindako igoera-azterketa baten ustezko filtrazioa salatu ostean. 

Gaurko osoko bilkuran, gai hori zuten aztergaietako bat, eta ordubete lehenago zabaldu da dimisioaren berria. 

EH Bildu: "EAJren aroa agortu da"

Berehala etorri dira oposizioko alderdien erreakzioak. Naiara Gutierrez EH Bilduren zinegotziak uste du alkatearen dimisioak agerian utzi duela "EAJren aroa agortu" dela. Haren hitzetan, Santurtzitik "kanpoko bulegoetan" ari dira erabakiak hartzen, eta kudeaketa horrek huts egin duela erakusten du egoera honek. 

Gutierrez harrituta agertu da, alkateak oposizioa jo duelako dimisioaren errudun. Gogoratu du "gutxiengoan gobernatzea aukera zilegia" dela, baina "akordioak" ezinbestekoak direla aurrera egiteko, eta Santurtzin ez da halakorik egon, esan duenez. 

Ustezko filtrazioaren inguruan Tubillak informazioa ezkutatu duela ere salatu du. 

Naiara gutierrez eh bildu santurtzi

Naiara Gutierrez, EH Bildu. Argazkia EFE

PSE-EE: "EAJren proiektua agortuta dago"

Ildo beretik mintzatu da Juan Andrade PSE-EEren zinegotzia ere. Ziurtatu du alkateak berak eta talde jeltzaleak "zikindu" dutela EAJren irudia. 

Ordezkari sozialistak, halaber, aitortu du "sorpresaz" hartu duela berria, eta komunikabideen bidez jakin izana kritikatu du. Hala, dimisioa emateko modua ez dela egokia izan esan du; alde egiteko modua eta agintzen egon denekoa alderatu ditu, "klase gutxi" erakutsi duela adierazteko. "Ezer esan gabe eta haizagailua martxan jarrita, ardura guztia oposizioaren bizkar utziz". 

santurtzi pse-ee juan andrade

Juan Andrade, PSE-EE. Foto: EFE

Elkarrekin Podemos: "Berandu datorren berria, baina arduratsua"

Elkarrekin Podemosen ustez, Santurtziko Udaltzaingoaren lan-eskaintza publikoan gertatutakoa "larria" da, eta alkateak kargua uztea beharrezkoa zen. "Berandu" iritsi arren,  "erabaki arduratsua" dela esan du talde moreak. 

Jose Manuel de Pablo Elkarrekin Podemosen zinegotziaren arabera, Santurtziren izena "gardentasun ezarekin" zikindu dute udal arduradunek.

santurtzi elkarrekin podemos juan manuel de pablo

Jose Manuel de Pablo, Elkarrekin Podemos. Argazkia: EFE

PP: "Hauteskunde taktika"

Azkenik, Luis Angel Urdiales PPren zinegotziak hauteskunde usaina hartzen dio alkatearen dimisioari, eta "halabeharrez egindako mugimendua" dela uste du. "Kudeaketa eta proiektu eza estaltzeko mugimendua", esan du. 

"Berandu, gaizki eta arrastaka" emandako urratsa izan dela ere adierazi du. Haren iritzian, erabakiaren atzean ez dago "arrazoi pertsonalik zein profesionalik". "Filtrazioarekin zer gertatu den ez dute azaldu nahi".

santurtzi pp luis angel urdiales

Luis Angel Urdiales, PP. Argazkia: EFE

