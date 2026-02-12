Los partidos de la oposición en Santurtzi critican que la alcaldesa les señale como causa de su dimisión

Los partidos de la oposición en el Ayuntamiento de Santurtzi no han ocultado su sorpresa ante la dimisión de la alcaldesa, Karmele Tubilla, y han rechazado que apunte al resto de formaciones políticas como motivo de su renuncia, cuando tanto ella como el PNV son los únicos "responsables".



Tubilla ha anunciado su dimisión a primera hora de este jueves, a través de un comunicado en el que se muestra convencida de que está siendo utilizada por el resto de fuerzas políticas para perjudicar la imagen del PNV en el municipio vizcaíno.

Un escrito dado a conocer una hora antes de que diera comienzo en el consistorio la segunda sesión de la comisión de investigación en la que se aborda la presunta filtración de un examen de ascenso a un agente de la Policía Local, y por la que en noviembre Tubilla apartó de sus funciones a la concejal del área de Seguridad, Sonia López, después de que se quebrara su confianza en ella.



EH Bildu: "El tiempo del PNV ha terminado"

Las reacciones de los partidos de la oposición no se han hecho esperar. En un receso de dicha comisión, la concejala de EH Bildu Naiara Gutiérrez ha asegurado que con la renuncia de la primera edil "el tiempo del PNV se ha terminado en Santurtzi" y ha advertido de que "los pactos en cascada" que "nos vienen de despachos de fuera del municipio no sirven para la gobernanza".

Sobre el comunicado en que anuncia su decisión de dimitir, Gutiérrez ha señalado que a la coalición soberanista le "chirría" que Tubilla mencione a las formaciones de la oposición como una de las razones para abandonar el cargo. Desde el inicio de la legislatura, ha subrayado, han estado recordando que "gobernar en minoría es una opción como otra cualquiera", si bien exige "pactos" que no se estaban alcanzado.

También ha denunciado que la alcaldesa ha "ocultado información" en el caso de la presunta filtración.

