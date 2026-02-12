Los partidos de la oposición en Santurtzi critican que la alcaldesa les señale como causa de su dimisión
Los partidos de la oposición en el Ayuntamiento de Santurtzi no han ocultado su sorpresa ante la dimisión de la alcaldesa, Karmele Tubilla, y han rechazado que apunte al resto de formaciones políticas como motivo de su renuncia, cuando tanto ella como el PNV son los únicos "responsables".
Tubilla ha anunciado su dimisión a primera hora de este jueves, a través de un comunicado en el que se muestra convencida de que está siendo utilizada por el resto de fuerzas políticas para perjudicar la imagen del PNV en el municipio vizcaíno.
Un escrito dado a conocer una hora antes de que diera comienzo en el consistorio la segunda sesión de la comisión de investigación en la que se aborda la presunta filtración de un examen de ascenso a un agente de la Policía Local, y por la que en noviembre Tubilla apartó de sus funciones a la concejal del área de Seguridad, Sonia López, después de que se quebrara su confianza en ella.
EH Bildu: "El tiempo del PNV ha terminado"
Las reacciones de los partidos de la oposición no se han hecho esperar. En un receso de dicha comisión, la concejala de EH Bildu Naiara Gutiérrez ha asegurado que con la renuncia de la primera edil "el tiempo del PNV se ha terminado en Santurtzi" y ha advertido de que "los pactos en cascada" que "nos vienen de despachos de fuera del municipio no sirven para la gobernanza".
Sobre el comunicado en que anuncia su decisión de dimitir, Gutiérrez ha señalado que a la coalición soberanista le "chirría" que Tubilla mencione a las formaciones de la oposición como una de las razones para abandonar el cargo. Desde el inicio de la legislatura, ha subrayado, han estado recordando que "gobernar en minoría es una opción como otra cualquiera", si bien exige "pactos" que no se estaban alcanzado.
También ha denunciado que la alcaldesa ha "ocultado información" en el caso de la presunta filtración.
PSE-EE: "El proyecto del PNV no da para más"
En este mismo sentido se ha pronunciado el portavoz de PSE-EE en el consistorio, Juan Andrade, quien ha apuntado que la "única persona" que se ha encargado de "tirar por los suelos" la imagen del PNV ha sido la propia alcaldesa, además de su grupo municipal y "todos los que le tocan las palmas".
Andrades ha reconocido haberse enterado de la "sorpresiva" renuncia de Tubilla a través de los medios de comunicación, y que el grupo municipal socialista ha acudido a la comisión de investigación "como si no pasará absolutamente nada".
Para el portavoz socialista, la alcaldesa "dimitida en diferido" se va "con la poca clase" con la que ha gobernado durante dos años y medio, "sin decir nada y poniendo el ventilador, sacudiendo su responsabilidad en el resto de grupos políticos de la oposición".
Elkarrekin Podemos: "Decisión tardía, pero responsable"
Desde Elkarrekin Podemos han considerado que la "gravedad" de lo sucedido en la OPE de la Policía local hacía necesaria la marcha de la alcaldesa.
La formación morada, que cuenta con dos concejales en el municipio vizcaíno, ha afirmado que la decisión de la regidora parece una "decisión tardía" pero "responsable, dadas las circunstancias". "Santurtzi se encuentra en boca de todas las calles, y probablemente de todo Euskadi, por motivos de opacidad y oscurantismo", ha lamentado el concejal de la formación José Manuel de Pablo.
PP: "Movimiento a la desesperada y de tacticismo electoral"
Por último, para el portavoz del PP en el consistorio, Luis Ángel Urdiales, la dimisión de Tubilla "llega tarde, mal y a rastras", pues tendría que haber renunciado "en el momento que ocultó a la oposición y a la ciudadanía la existencia de una posible filtración".
A su juicio, se trata de un "movimiento a la desesperada" y de "tacticismo electoral" por parte del PNV para "tapar" la "absoluta falta de gestión y de proyecto" de la formación jeltzale para el municipio vizcaíno.
Te puede interesar
La ley de multirreincidencia endurece las penas por robos de móviles, estafas o por prestar apoyo logístico a narcos
La norma, apoyada por PSOE, PP, Vox, Junts, PNV y UPN, busca combatir la multirreincidencia y aumentar el castigo de los pequeños hurtos.
Junts saca adelante la ley contra la multirreincidencia en el Congreso con apoyo de PSOE, PP, Vox y PNV
Con 302 votos a favor, 36 en contra y 8 abstenciones, esta iniciativa, que modifica el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal y penaliza con hasta tres años de cárcel el robo de móviles, sale adelante y será remitida ahora al Senado. Podemos, Sumar y EH Bildu han rechazado la iniciativa y han denunciado que no servirá para detener los hurtos y que solo beneficia a la extrema derecha. ERC había anunciado ya la abstención al no compartir su "tufillo racista"
Rufián asegura que no romperá con ERC: "Estaré aquí hasta que el partido quiera"
Pese a las discrepancias con la dirección por su propuesta de aunar a la izquierda, Rufián ha remarcado que tiene voluntad de seguir liderando a los republicanos en el Congreso.
Díez Antxustegi dice que PNV y PSE tienen "diferencias" pero trabajan para solventarlas y garantizar la estabilidad
El portavoz del PNV en el Parlamento Vasco, Joseba Díez Antxustegi, ha afirmado que, aunque su partido y el PSE-EE, socios de gobierno en las principales instituciones vascas, tienen "diferencias" en algunas materias, trabajan para solventarlas con el fin de garantizar la "estabilidad" y el cumplimiento de su programa de gobierno en Euskadi. Ha atribuido algunas de las discrepancias que mantienen en diversas materias el PNV y el PSE-EE, a cuestiones "relativas al papel del Gobierno de España", y que el PNV no va a renunciar a ser exigente con el Gobierno español para que asuma sus compromisos.
EH Bildu denuncia que las diferencias entre PNV y PSE en temas estratégicos "lastran las potencialidades" de Euskadi
"El PNV y el PSE, que gobiernan las principales instituciones de esta parte del país, no están de acuerdo en temas muy sensibles, en temas estratégicos que están conformando el futuro de este país", ha afirmado Pello Otxandiano, portavoz de EH Bildu en el Parlamento Vasco.
La alcaldesa de Santurtzi, Karmele Tubilla, renuncia al cargo por "razones personales, profesionales y políticas"
El teniente alcalde, Edorta Rodrigo, asumirá de forma provisional la Alcaldía hasta que el PNV designe a la persona que completará el mandato.
El Congreso vota hoy la ley de multirreincidencia, que suma más apoyos de la oposición que de socios del Gobierno
La reforma, impulsada por Junts y apoyada por PSOE, PP, Vox y PNV, endurece las penas por robos de móviles por incluir datos personales.
PNV y PSE-EE discrepan sobre la responsabilidad del Estado español por la masacre del 3 de marzo
El PNV y EH Bildu reclaman al Gobierno de España que reconozca la responsabilidad del Estado e impulse una "declaración oficial al más alto nivel en la que se recoja la asunción de esta responsabilidad" en relación a los sucesos del 3 de marzo. El PSE-EE no está de acuerdo con esa referencia.
EH Bildu y PNV piden aclarar lo ocurrido en Adamuz para que la ciudanía recupere la confianza en el sistema ferroviario
En el primer pleno del año en el Congreso de los Diputados, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha comparecido a petición propia para dar explicaciones sobre los recientes accidentes ferroviarios.