La alcaldesa de Santurtzi, Karmele Tubilla, renuncia al cargo por "razones personales, profesionales y políticas"

La alcaldesa de Santurtzi, Karmele Tubilla Artetxe, ha anunciado su dimisión por “razones personales, profesionales y políticas” y ha denunciado que está siendo “utilizada por el resto de partidos políticos para perjudicar la imagen” del PNV en el municipio.

Tubilla ha hecho pública su decisión a través de varios escritos dirigidos tanto a la ciudadanía como a la plantilla municipal. En ellos asegura que se trata de una decisión “profundamente meditada y nada sencilla”, adoptada tras casi tres años al frente del Ayuntamiento.

En el plano político, la ya exregidora se ha mostrado convencida de que su situación está siendo empleada para dañar la imagen de su formación. “No puedo permitir que eso ocurra, ya que mi compromiso con las siglas de mi partido es absoluto”, ha señalado, al tiempo que ha defendido que siempre ha actuado de manera rigurosa y ejemplar en la defensa de los intereses municipales.

Tubilla ha reconocido que durante su mandato ha tenido que adoptar “decisiones muy duras” que han afectado a personas cercanas en el gobierno municipal, aunque ha precisado que lo hizo sin prejuzgar su inocencia y por el bien de Santurtzi y de su partido. Asimismo, ha afirmado que deja el cargo con la tranquilidad de haber hecho todo lo posible por mejorar la vida de las y los santurtziarras.

En la carta remitida a los trabajadores y trabajadoras del Ayuntamiento, la exalcaldesa expresa su “gratitud, emoción y nostalgia” al cerrar esta etapa y agradece la profesionalidad, el esfuerzo y la vocación de servicio público de la plantilla municipal. Destaca que, incluso en los momentos más complicados, encontró colaboración y lealtad, y subraya que el funcionamiento del Consistorio es posible gracias al trabajo diario del personal.

La exregidora ha trasladado también su agradecimiento a su familia, al grupo municipal jeltzale y al conjunto de la corporación, y ha asegurado que seguirá colaborando con su partido “con total lealtad”.

A partir de ahora, el teniente alcalde, Edorta Rodrigo, asumirá las funciones de la Alcaldía de manera provisional hasta que el PNV designe a la persona que completará el mandato al frente del Consistorio.