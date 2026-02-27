Bizkaia
EAJk Itziar Carrocera zinegotzia aukeratu du Santurtziko alkategai

Elkarrekin Podemosek iragarri duen egun berean egin dute izendapena. Hain zuzen ere, alderdi horrek adierazi du Miren Matanzas buru duen EH Bilduren hautagaitzaren alde bozkatuko duela martxoaren 5ean egingo den inbestidura-saioan.

Itziar Carrocera Fernández, candidata del PNV a alcaldesa de Santurtzi (Bizkaia) REMITIDA / HANDOUT por PNV Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 27/2/2026 Itziar Carrocera Fernandez, EAJren alkategaia Santurtzin. Argazkia: EAJ
Agentziak | EITB

Santurtziko EAJren udal-batzarrak Itziar Carrocera Fernandez Kultura, Kirol eta Euskara zinegotzia aukeratu du Santurtziko alkategai izateko, Karmele Tubillak kargua utzi ostean.

Alderdiak ohar bidez jakinarazi duenez, izendapenarekin EAJk “etapa sendo eta egonkor berri bati ekingo dio Udalaren buruan, kudeaketa arduratsuarekin, proiektu estrategikoen bultzadarekin eta Santurtziren etorkizunarekiko konpromisoa berretsiz”.

EAJk azaldu du aro berria “umiltasunetik eta autokritikatik” ere jaio dela. Izan ere, adierazi duenez, “badakigu azkenaldian erabaki eta egoera batzuek ez dutela herritarrengan konfiantza sortu”.

Halaber, alderdiaren esanetan, Carroceraren aukeraketak “barne-kohesioa eta udalerrian proiektu jeltzalea indartzen jarraitzeko borondatea” erakusten du.

Carrocerak 49 urte ditu, eta Magisteritza ikasi zuen. Gaur egun Kultura, Kirol eta Euskara zinegotzia da, 2019tik 2023ra Santurtziko Udaleko Berdintasun eta Gizarte Ekintza Saila zuzendu zuen, eta 2019tik 2020ra Begoñako Andra Mari Egoitzako presidente izan zen.

EAJren arabera, haren ibilbideak “udal kudeaketan esperientzia, zerbitzu publikoarekiko konpromisoa eta Santurtziko ehun sozial eta kulturalarekin lotura estua” uztartzen ditu. Gainera, alderdiak nabarmendu du kudeaketa-gaitasuna, Udalaren funtzionamenduaren ezagutza eta elkarrizketarako duen gaitasuna “funtsezkoak” direla “egonkortasun instituzionala indartzeko eta etorkizuneko proiektu nagusietan aurrera egiten jarraitzeko”.

Batzarraren aurrean egindako hitzaldian, Carrocerak adierazi du ardura “hurbiltasunez, umiltasunez eta herritar guztiekiko errespetuz” hartzen duela. “Larrua utziko dut”, ziurtatu du.

Bestalde, Elkarrekin Podemosek esan du EH Bilduren hautagaitzaren alde bozkatuko duela martxoaren 5eko inbestidura-saioan, bi alderdi politikoek Bizkaiko udalerrian gobernu aurrerakoia osatzeko akordioa lortu ostean.

Santurtzi EAJ Bizkaia Politika

