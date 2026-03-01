PSE-EE
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Andueza advierte que es necesario "seguir apuntalando" la democracia

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Anduezak ohartarazi du beharrezkoa dela demokrazia "sendotzen jarraitzea"
author image

EITB

Última actualización

El PSE-EE ha celebrado en Eibar el 50 aniversario del primer mitin después del franquismo, celebrado en el fronton Astelehena de la localidad guipuzcoana. Un hito que marcó el inicio de medio siglo de aportación socialista a la democracia, y que advertía Eneko Andueza, se encuentra hoy en peligro. 

PSE EE Eneko Andueza Política

Te puede interesar

El Parlamento Vasco conmemora el 50 aniversario de la proclamación de la República Árabe Saharaui Democrática
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

El Parlamento Vasco celebra los 50 años de la proclamación de la República Árabe Saharaui Democrática

Una amplia representación parlamentaria ha acudido al acto. También han estado presentes la ministra saharaui de Cooperación, Fatma Mehdi Hassam, la parlamentaria saharaui Fueila Mohamed Aali, y el delegado del Frente Polisario en Euskadi, Mojtar Fade. En su intervención, la presidenta del Parlamento Vasco, Bakartxo Tejeria, ha destacado "los profundos y sinceros lazos de amistad y solidaridad" que unen al pueblo vasco y al pueblo saharaui".
Cargar más
Publicidad
X