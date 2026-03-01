PSE-EE
Anduezak ohartarazi du beharrezkoa dela demokrazia "sendotzen jarraitzea"

18:00 - 20:00
EITB

Azken eguneratzea

Frankismoaren ondorengo lehen mitinaren 50. urteurrena ospatu du PSE-EEk Eibarren, Astelehena frontoian egin baitzuten lehen ekitaldi hura. Anduezaren esanetan, ordutik demokraziari ekarpenak egin dizkio Alderdi Sozialistak, nahiz eta orain arriskuan egon.

PSE EE Eneko Andueza Politika

X