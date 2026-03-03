3 de marzo
"50 años después, aquella herida abierta nos recuerda la necesidad de reclamar verdad, justicia y reparación"

Maider Etxeberria
18:00 - 20:00
Maider Etxebarria. Foto: EITB.
Euskaraz irakurri: Maider Etxebarria: "Martxoaren 3an zauri bat ireki zen Gasteizen"

Última actualización

Maider Etxebarria, alcalde de Vitoria-Gasteiz, ha señalado que en la capital de la CAV y, sobre todo, en Zaramaga "descansa la memoria colectiva". "Vitoria-Gasteiz no olvida", ha añadido.

Vitoria-Gasteiz 3 de marzo Memoria Histórica Política

VITORIA, 03/03/2026.-El lehendakari, Imanol Pradales, (i) y a la consejera de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José, han depositado este martes un ramo de flores en el monolito en memoria de los cinco obreros muertos por disparos de la Policía Armada hace hoy 50 años en Vitoria. EFE / L. Rico
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Pradales critica que los gobiernos hayan ocultado "debajo de la alfombra" el 3 de marzo y pide desclasificar documentos

El lehendakari ha pedido "verdad, justicia, reconocimiento y reparación de las víctimas" de la matanza del 3 de marzo de 1976, cuando se cumplen 50 años. "Necesitamos una memoria completa e inclusiva, porque solo así se podrá cerrar la herida aun abierta. El compromiso del Gobierno Vasco, y el mío, con las víctimas, es completo", ha recalcado.

X