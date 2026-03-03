"50 años después, aquella herida abierta nos recuerda la necesidad de reclamar verdad, justicia y reparación"

A las 17:00 tendrá lugar el principal acto de homenaje junto al monolito de Zaramaga, organizado por Martxoak 3, ELA, LAB, ESK y Steilas, y a las 18:30 arrancará una movilización desde la Catedral Nueva hasta la plaza de la Virgen Blanca. El Instituto de la memoria Gogora, por su parte, llevará a cabo un acto institucional por la mañana.