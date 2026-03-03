Martxoak 3
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Maider Etxebarria: "Martxoaren 3an zauri bat ireki zen Gasteizen"

Maider Etxeberria
18:00 - 20:00
Maider Etxebarria. Argazkia: EITB.

Azken eguneratzea

Maider Etxebarria Gasteizko alkateak "Polizia Armatu frankistaren neurriz kanpoko jarduna" gaitzetsi du. Franco hil arren, frankismoa bizirik zegoela adierazi du Etxeberriak. "Zoritxarrez, Gasteizen bere aurpegirik gaiztoena erakutsi zuen", gaineratu du.

Gasteiz Martxoak 3 Memoria Historikoa Politika

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X