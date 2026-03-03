Pradales pide a Europa a actuar como un actor global, rápido y de manera unida ante la crisis internacional
El lehendakari ha hecho estas declaraciones al comienzo el viaje de 48 horas que ha comenzado a Bruselas para participar en varios foros sobre políticas estratégicas y economía y en el que se reunirá con el primer ministro de Bélgica, Bart De Wever.
Miles de personas recuerdan a los trabajadores asesinados en Vitoria-Gasteiz el 3 de marzo de 1976
En un acto, han prometido seguir “trabajando contra la impunidad del crimen de Estado”.
Todos los partidos salvo Vox recuerdan a las víctimas del 3 de Marzo
El PNV ha pedido la desclasificación completa y no "elegida" de los documentos oficiales. Arnaldo Otegi ha señalado que el 3-M fue una "operación de Estado".
El asesor fiscal del bar Franky reconoce que emitió facturas ficticias a Acciona en favor de Koldo
Miguel Moreno Purroy comparece este martes en la Comisión de Investigación sobre licitación de obras públicas que se celebra en el Parlamento de Navarra, donde ha señalado que actuó, entre los años 2016 y 2018, para ayudar a Koldo García y que se "equivocó", pero también ha negado formar parte de "una trama corrupta".
El Gobierno de España condena la "actuación desproporcionada" de la Policía el 3 de marzo en Vitoria-Gasteiz
El presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, ha mostrado su "decepción" por el acuerdo alcanzado, mientras que el secretario general del PSE-EE de Álava, Javier Hurtado, ha defendido el compromiso del Gobierno de España con la "memoria democrática".
"50 años después, aquella herida abierta nos recuerda la necesidad de reclamar verdad, justicia y reparación"
Maider Etxebarria, alcalde de Vitoria-Gasteiz, ha señalado que en la capital de la CAV y, sobre todo, en Zaramaga "descansa la memoria colectiva". "Vitoria-Gasteiz no olvida", ha añadido.
Pradales critica que los gobiernos hayan ocultado "debajo de la alfombra" el 3 de marzo y pide desclasificar documentos
El lehendakari ha pedido "verdad, justicia, reconocimiento y reparación de las víctimas" de la matanza del 3 de marzo de 1976, cuando se cumplen 50 años. "Necesitamos una memoria completa e inclusiva, porque solo así se podrá cerrar la herida aun abierta. El compromiso del Gobierno Vasco, y el mío, con las víctimas, es completo", ha recalcado.
Será noticia: 50 años de la masacre del 3 de marzo, el Conflicto en Oriente Próximo y la Feria de la Máquina Herramienta
Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
La matanza del 3 de Marzo llegó a 'The New York Times'
El periódico neoyorquino, que en 1937 contó al mundo el bombardeo de Gernika, informó de la matanza de trabajadores en Vitoria-Gasteiz con una crónica de Henry Giniger.
Las 12 horas que desgarraron Vitoria-Gasteiz
El régimen reprimió de manera brutal las protestas del movimiento obrero y dejó un balance represivo brutal. Esta es la cronología de las 12 horas que cambiaron Vitoria-Gasteiz.