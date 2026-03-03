Guardar
Pradales pide a Europa a actuar como un actor global, rápido y de manera unida ante la crisis internacional

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Nazioarteko krisiaren aurrean, eragile global, azkar eta elkartuta jokatzeko eskatu dio lehendakariak Europari
EITB

El lehendakari ha hecho estas declaraciones al comienzo el viaje de 48 horas que ha comenzado a Bruselas para participar en varios foros sobre políticas estratégicas y economía y en el que se reunirá con el primer ministro de Bélgica, Bart De Wever.

Pradales se reunirá con el primer ministro belga en su tercer viaje oficial a Bruselas
Imanol Pradales Gobierno Vasco Política

VITORIA, 03/03/2026.-El lehendakari, Imanol Pradales, (i) y a la consejera de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José, han depositado este martes un ramo de flores en el monolito en memoria de los cinco obreros muertos por disparos de la Policía Armada hace hoy 50 años en Vitoria. EFE / L. Rico
18:00 - 20:00
Pradales critica que los gobiernos hayan ocultado "debajo de la alfombra" el 3 de marzo y pide desclasificar documentos

El lehendakari ha pedido "verdad, justicia, reconocimiento y reparación de las víctimas" de la matanza del 3 de marzo de 1976, cuando se cumplen 50 años. "Necesitamos una memoria completa e inclusiva, porque solo así se podrá cerrar la herida aun abierta. El compromiso del Gobierno Vasco, y el mío, con las víctimas, es completo", ha recalcado.

