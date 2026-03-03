Gorde
Lehendakariak "ahots bakarrarekin" aritzeko eskatu dio Europari Ekialde Hurbileko gerraren aurrean

Lehendakariak Bruselara hasi duen 48 orduko bidaiaren hasieran egin ditu adierazpenok. Estrategia politikoei eta ekonomiari buruzko hainbat bileretan parte hartuko du eta Bart De Wever Belgikako lehen ministroarekin bilduko da.

