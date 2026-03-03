La ciudad de “curas y militares” que implosionó con el 3-M

Cuando el 3 de marzo de 1976 los disparos de la Policía desgarraron a la sociedad vasca, Vitoria-Gasteiz ya había dejado de ser la ciudad “de curas y militares” que dibujó el franquismo. El movimiento obrero había alcanzado para entonces un músculo considerable y había sumado a sus reivindicaciones laborales una clara dimensión política. El régimen trató de sofocar aquella efervescencia, aunque terminó generando una contundente respuesta.

La hemeroteca es elocuente de la convulsión que se vivía aquellos días. Las páginas de la edición alavesa de El Correo aquel 3 de marzo, antes de la matanza de Zaramaga, reflejan una conflictividad laboral creciente en el conjunto de Euskadi. Conflicto en Altos Hornos, protestas en Pasaia, paro de profesores en Bizkaia… Y en Vitoria-Gasteiz, según recogía un breve artículo a pie de página, un nuevo retroceso en las negociaciones laborales, tras 54 días de conflicto laboral. Nada hacía presagiar lo que horas después se terminaría ocurriendo.

Como hoy, eran tiempos convulsos a nivel internacional. También entonces se practicaban redadas, y desde Washington llegaban noticias de una operación contra 108 personas. En Oriente Medio, el primer ministro israelí, Isaac Rabín, proponía un “pacto de no beligerancia con los árabes”. Y desde Brasil llegaban noticias de unos carnavales catastróficos en Río, con 83 muertes por agresiones o accidentes de tráfico.

Aquel 3 de marzo, los cines Astoria de Gasteiz anunciaban el “grandioso estreno” de La Naranja Mecánica, de Stanley Kubrick, y el primer pase de “la más sorprendente ópera rock”, Tommy. En las radios comerciales, sonaban los éxitos de ABBA, Bony M., Cecilia o Raphael… aunque también Pink Floyd, Led Zeppelin y Bruce Springsteen, que acaban de publicar discos emblemáticos.