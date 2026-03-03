“Apaizen eta militarren" hiriak eztanda egin zuen eguna
Hiri eraberritua zen Gasteiz 1976ko martxoan. Hogei urtean biztanleria hirukoiztu egin zuen, eta langile mugimenduak indarra hartu zuen. Erregimena, ordea, aldaketa politiko eta sozialerako bulkada hura zapaltzen saiatu zen
Poliziaren tiroek 1976ko martxoan hiria hautsi zutenean, Gasteiz ez zen jada frankismoak marraztu zuen “apaiz eta militarren” hiri hura. Langile mugimenduak ordurako gihar nabarmena hartua zuen, eta lan-aldarrikapenei dimentsio politiko argia erantsi zien. Erregimena, ordea, aldaketa gose hura itotzen saiatu zen, eta horrek asaldura areagotu baino ez zuen egin.
Hemerotekek ondo islatzen dute egun haietako giroa. Lan-gatazkak ugaritzen ari ziren Euskal Herrian, eta hori nabarmen ageri zen garaiko egunkarietan: gatazka Labe Garaietan, protestak Pasaian, lanuzteak Bizkaiko irakasleen artean… El Correo egunkariaren Arabako edizioa bereziki adierazgarria zen egun hartan.
Artikulu labur batek Gasteizen puri-purian zegoen lan-gatazkaren berri ematen zuen: 54 egunen ondoren, lan-negoziazioek atzera egin zuten. Giroa tenkatua zen; hala ere, goiz hartan ezin zitekeen inola ere imajinatu ordu batzuk geroago etorriko zena.
Gaur bezala, garai nahasiak ziren nazioartean ere. Orduan ere sarekadak egiten ziren, eta Washingtondik 108 lagunen aurkako operazio baten berri iritsi zen. Ekialde Hurbilean, Israelgo lehen ministro Yitzhak Rabinek “arabiarrekin ez-beligerantzia itun” bat proposatu zuen. Brasilen, berriz, Rio de Janeiroko inauterietatik albiste latzak heldu ziren: 83 lagun hil ziren istripuz edo jasotako erasoen ondorioz.
Martxoaren 3 hartan, Gasteizko Astoria zinema-aretoek “estreinaldi handia” iragarri zuten: La naranja mecánica, Stanley Kubricken filma. Egun berean estreinatu behar zuten inoizko “rock operarik harrigarriena” ere: Tommy.
Irrati komertzialetan, berriz, ABBA, Bony M., Cecilia edota Raphaelen arrakastak entzun zitezkeen Eta Pink Floyd, Led Zeppelin eta Bruce Springsteen lanik ezagunenetako batzuk ere argitaratu berriak ziren.
Langile mugimenduaren eztanda Gasteizen
Euskal Herrian bizi zen egoera politiko eta sozial gordina, ordea, hobeto islatzen zuten Errobi, Pantxoa eta Peio edota Gontzal Mendibil eta Xeberriren letra zorrotz eta konprometituek. “Hi: herria, herriagatik gudari. Hi: langilea, langileagatik gudari”, kantatzen zuen Errobik egun haietan.
“Gasteizko langile mugimenduak berandu egin zuen eztanda, Bizkaian, Gipuzkoan eta baita Nafarroan gertatutakoarekin alderatuta. Hala ere, 70eko hamarkadaren erdialdetik aurrera indarra hartu zuen, eta 1976ko hasiera sendotasuna handia erakutsi zuen. Gasteizko langile klasearen parte nabarmen bat greban zen egun haietan”, azaldu du Jon Martínez Larrea historialariak. Aurten, Martxoak 3 - Greba, sarraskia, memoria liburua argitaratu berri du.
Gasteizko langileen aldarri haiek une politiko berezi batekin egin zuten bat. Franco ehun egun lehenago hil zen, eta askatasun haizea sumatzen hasia zen. Zerumuga berriak irekitzeko aukera antzematen zen, eta langileek bultzada emateko beharra ikusi zuten.
Hiri berri bat
Gasteiz, gainera, hiri berria zen. Hogei urte eskasean —50eko hamarkadaren erdialdetik 1976ra bitartean— biztanleria hirukoiztu egin zen: 55.000 biztanle eskas izatetik 175.000tik gora izatera igaro zen. Eraldaketa politiko eta sozial haren taupadak ozen entzuten ziren hiri berritu eta sakon eraldatu hartan. Baina aurrean zuten erregimena ez zegoen bide hori zabaltzeko prest.
“Grebaren hasieratik bertatik ageri zen osagai politikoa, sindikatu bertikalaren paperaren ukapenean islatzen zena. Hausturaren aldeko posizioa sumatzen da, baita mobilizazio gaitasun ikaragarria ere. Erregimenak errepresioa eta indarkeria polizialaren bidez erantzun zuen; Trantsizio osoan presente egongo zen elementua”, adierazi du Jon Martínez Larreak.
Errepresioa
Martxoaren 3 hura langile mugimenduak deitutako grebaren hirugarren eguna zen. Langileek goiz-goizetik erakutsi zuten indarra hiriaren industria inguruak gelditzeko.
Ordena Publikoko Indarrek (FOP) gogor zapaldu zituzten manifestazioak goizetik. Arratsalderako, jomugan zuten Zaramagako elizan egin behar zen langileen batzarra. “Antza, San Frantziskon dago jende gehien. Zer egingo dugu? Jendea badago, haien kontra!”, entzun zen Poliziaren irratian.
Errepresioaren eskalada basatia izan zen. “Historiako jipoi handienean parte hartu dugu (…). Hemen sarraski bat izan da”, adierazi zuten agenteek. Emaitza ezaguna da: bost langile hilik eta ehundik gora zauritu, erdia bala zaurituak.
Errepresio hark betiko aldatu zuen Arabako hiriburua, Jon Martínez Larreak azaldu duenez: “Inflexio-puntu bat ezarri zuen. Handik datorren hari bat dago, 80ko hamarkadan eragin kontrakulturalek eta belaunaldi berri batek indartuko zutena. Oso lasai eta baketsu zirudien hiri bat, gatazka politikoetatik urrun egon ohi zena, denbora gutxian errotik eraldatu zen”.
