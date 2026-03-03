Será noticia: 50 años de la masacre del 3 de marzo, el Conflicto en Oriente Próximo y la Feria de la Máquina Herramienta
Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este martes, 3 de marzo:
- 50 aniversario de la masacre del 3 de marzo: Hoy se cumple medio siglo desde aquel 3 de marzo en el que la Policía Nacional irrumpió en la Iglesia de San Francisco de Asis de Zaramaga y mató a tiros a cinco de los trabajadores que estaban realizando allí una asamblea y e hirió a decenas más. Hoy se recordará de forma especial a las víctimas y se celebrarán numerosos actos durante todo el día en Vitoria-Gasteiz. Orain ofrecerá información de todo lo que ocurra hoy en la capital alavesa. Además de el equipo de Orain ha preparado contenidos especiales para entender tanto el contexto como los hechos acontecimientos de aquél fatídico día.
-Conflicto en Oriente Próximo: Por tercera noche consecutiva se han producido ataques en Oriente Próximo. Israel ha bombardeado Teherán y Beirut. Irán, por su parte, ha lanzado ataques en el Golfo. En uno de ellos ha golpeado la Embajada de Estados Unidos en Riad (Arabia Saudí). Seguimos atentos a la situación derivada del ataque de EEUU e Israel a Irán, ofreciendo información actualizada en este minuto a minuto.
-Feria de la Máquina-Herramienta: La Feria Internacional de la Máquina-Herramienta celebra hoy, martes, su segunda jornada. En el BEC de Barakaldo se han dado cita más de 1503 expositores con más de 3350 productos. Hasta el 6 de marzo, se darán a conocer 350 novedades internacionales. En total habrá 1542 máquinas y 100 robots. Distribuidos en seis pabellones el 20% de la feria está dedicada a automatización, robótica y digitalización .
La matanza del 3 de Marzo llegó a 'The New York Times'
El periódico neoyorquino, que en 1937 contó al mundo el bombardeo de Gernika, informó de la matanza de trabajadores en Vitoria-Gasteiz con una crónica de Henry Giniger.
Las 12 horas que desgarraron Vitoria-Gasteiz
El régimen reprimió de manera brutal las protestas del movimiento obrero y dejó un balance represivo brutal. Esta es la cronología de las 12 horas que cambiaron Vitoria-Gasteiz.
La ciudad de “curas y militares” que implosionó con el 3-M
Vitoria-Gasteiz era una ciudad nueva en marzo de 1976. En 20 años había triplicado su población y el movimiento obrero había cogido fuerza. El régimen se empeñó en reprimir aquella pulsión de cambio político y social.
Vitoria recordará de forma especial a las víctimas del 3 de marzo, en el 50 aniversario de la matanza
A las 17:00 tendrá lugar el principal acto de homenaje junto al monolito de Zaramaga, organizado por Martxoak 3, ELA, LAB, ESK y Steilas, y a las 18:30 arrancará una movilización desde la Catedral Nueva hasta la plaza de la Virgen Blanca. El Instituto de la memoria Gogora, por su parte, llevará a cabo un acto institucional por la mañana.
EH Bildu cree que el 'bloody sunday' es un referente para el 3 de marzo
Miembros de la coalicion soberanista se han reunido con una delegación de Irlanda del Norte y tras ese encuentro, el portavoz del Parlamento vasco, Pello Otxandiano, ha opinado que el Gobierno de Sánchez debería seguir el camino de David Cameron.
El equipo rectoral de EHU rechaza el "inaceptable" lanzamiento de botes de humo en el campus de Álava
Con motivo del aniversario este martes de la masacre de 3 de marzo, un grupo de estudiantes ha colocado botes de humo en cuatro facultades del campus alavés, lo que ha obligado a activar el protocolo y a desalojar las aulas. En un comunicado, el Rectorado ha asegurado que defiende el derecho del alumnado a expresar sus reivindicaciones, pero advierte de que "no se puede permitir que el derecho legítimo a la protesta sea secuestrado por métodos que atentan contra la seguridad" .
Desalojado el campus de EHU en Álava tras el lanzamiento de botes de humo
Sobre las 11:30 horas se han lanzado botes de humo en cuatro facultades del campus alavés. Ha sonado la alarma, se ha activado el protocolo y las aulas han sido desalojadas. Al parecer, podría tratarse de un acto de Ikasle Antolakunde Sozialista para anunciar una movilización para este martes, aniversario de la masacre del 3 de marzo en Vitoria-Gasteiz.
Zapatero niega cualquier tipo de "relación" con Plus Ultra y desmiente reuniones con Ábalos u otras autoridades
El expresidente socialista ha comparecido este lunes en la comisión de investigación del Senado sobre el 'caso Koldo'. Ante las preguntas de UPN sobre su vinculación con Plus Ultra, ha negado en varias ocasiones haber sido el facilitador del rescate de la aerolínea.
Juan Mari Aburto: “La tasa turística en Bilbao difícilmente entrará en vigor este año”
El alcalde de Bilbao reconoce que le gustaría activar la tasa turística en 2026 por el impacto económico que supondría, pero advierte de que los plazos administrativos lo hacen complicado. La ordenanza, previsiblemente, se aprobará para el próximo año. Aburto recuerda que el turismo representa ya el 8 % de la economía local y defiende que la recaudación servirá para mejorar la calidad de vida de los bilbaínos y reforzar el desarrollo y el empleo en la ciudad.