Será noticia: 50 años de la masacre del 3 de marzo, el Conflicto en Oriente Próximo y la Feria de la Máquina Herramienta

Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.

El próximo 3 de marzo se cumplen cincuenta años de la masacre de Vitoria.

Mural en recuerdo de los cinco trabajadores asesinados el 3 de marzo. Foto: EFE.

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este martes, 3 de marzo:

- 50 aniversario de la masacre del 3 de marzo: Hoy se cumple medio siglo desde aquel 3 de marzo en el que la Policía Nacional irrumpió en la Iglesia de San Francisco de Asis de Zaramaga y mató a tiros a cinco de los trabajadores que estaban realizando allí una asamblea y e hirió a decenas más. Hoy se recordará de forma especial a las víctimas y se celebrarán numerosos actos durante todo el día en Vitoria-Gasteiz. Orain ofrecerá información de todo lo que ocurra hoy en la capital alavesa. Además de el equipo de Orain ha preparado contenidos especiales para entender tanto el contexto como los hechos acontecimientos de aquél fatídico día. 

-Conflicto en Oriente Próximo: Por tercera noche consecutiva se han producido ataques en Oriente Próximo. Israel ha bombardeado Teherán y Beirut. Irán, por su parte, ha lanzado ataques en el Golfo. En uno de ellos ha golpeado la Embajada de Estados Unidos en Riad (Arabia Saudí). Seguimos atentos a la situación derivada del ataque de EEUU e Israel a Irán, ofreciendo información actualizada en este minuto a minuto

-Feria de la Máquina-Herramienta: La Feria Internacional de la Máquina-Herramienta celebra hoy, martes, su segunda jornada. En el BEC de Barakaldo se han dado cita más de 1503 expositores con más de 3350 productos. Hasta el 6 de marzo, se darán a conocer 350 novedades internacionales. En total habrá 1542 máquinas y 100 robots. Distribuidos en seis pabellones  el 20% de la feria está dedicada a  automatización, robótica y digitalización .

