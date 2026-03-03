TITULAR NAGUSIAK
Albiste izango dira: Martxoaren 3ko sarraskiak 50 urte, Gatazka Ekialde Hurbilean eta Makina-Erramintaren Azoka

Gaur Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
El próximo 3 de marzo se cumplen cincuenta años de la masacre de Vitoria.
Martxoaren 3an hildako bost langileak oroitzeko murala. Argazkia: EFE.
author image

EITB

Azken eguneratzea

Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2026ko martxoaren 3an, hedabideetako lerroburu nagusiak:

- Martxoaren 3ko sarraskiaren 50. urteurrena: Duela mende erdi Espainiako Polizia Zaramagako San Frantzisko Asisko Elizan sartu eta asanbladan zeuden langileetako bost hil zituen tiroz eta beste dozenaka zauritu. Gaur, modu berezian gogoratuko dituzte biktimak eta ekitaldi ugari izango da egun osoan zehar Gasteizen. Orain-ek gertutik jarraituko ditu horiek guztiak. Gainera, orduko testuingurua eta gertakariak ulertzeko eduki bereziak prestatu ditu. 

-Gatazka Ekialde Hurbilean: Hirugarren gauez jarraian erasoak izan dira Ekialde Hurbilean. Israelek Teheran eta Beirut bonbardatu ditu. Iranek, bere aldetik, Golkoan erasoak egin ditu. Horietako batean Ameriketako Estatu Batuek Riad hirian (Saudi Arabia) duen enbaxada kolpatu du. AEBk eta Israelek Irani egindako erasoaren ostekoei adi jarraitzen dugu, unean uneko informazioa eskainiz. 

-Makina-Erramintaren Azoka: Makina-Erramintaren Nazioarteko Azokak bigarren eguna du gaur, asteartea. Barakaldoko BECen 1.503 erakusketari eta 3.350 produktutik gora ari dira aurkezten egunotan. Martxoaren 6ra arte, nazioarteko 350 nobedade inguru emango dituzte ezagutzera bertan. Guztira, 1.542 makina eta 100 robot inguru egongo dira. Sei pabiloitan banatuta, azokaren % 20 automatizazioari, robotikari eta digitalizazioari eskainita dago da.

Martxoak 3 Memoria Historikoa Ekialde Hurbila Industria Bilbao Exhibition Centre Politika

VITORIA, 02/03/2026.- Alumnos tras ser desalojados este lunes del campus de la Universidad del País Vasco (EHU) en Vitoria por los servicios de emergencia tras el lanzamiento en su interior de botes de humo, se han visto afectados cinco edificios del campus de la EHU. EFE / L. Rico
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

EHUko errektoretza taldeak "onartezintzat" jo du Arabako campusean ke poteak jaurti izana

Martxoaren 3ko sarraskiaren urteurrenaren bezperan, ikasle talde batek ke poteak jarri ditu Arabako campuseko lau fakultatetan, eta, ondorioz, protokoloa aktibatu dute eta ikasgelak hustu behar izan dituzte. Errektoretzak ohar bidez esan du ikasleen "aldarrikapenerako eta protestarako eskubidea" babesten duela, baina ez dituela onartuko "pertsonen segurtasunaren, bizikidetzaren eta gainerako unibertsitate-komunitatearen hezkuntzarako oinarrizko eskubidearen aurkako metodoak". 

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Juan Mari Aburto: “Bilboko turismo tasa nekez sartuko da indarrean aurten”

Bilboko alkateak onartu du 2026an aktibatu nahiko lukeela tasa turistikoa, horrek izango lukeen eragin ekonomikoagatik, baina ohartarazi du epe administratiboek zaildu egiten dutela. Ordenantza, ziurrenik, datorren urterako onartuko da. Aburtok gogorarazi du turismoa tokiko ekonomiaren % 8 dela, eta diru-bilketak bilbotarren bizi-kalitatea hobetzeko eta hiriko garapena eta enplegua indartzeko balioko duela.

