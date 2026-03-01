Makina-Erremintaren Nazioarteko Azokak digitalizazio, automatizazio eta roboktika proiektu handizaleak erakutsiko ditu BECen
Martxoaren 2tik 6ra, bost egunez, 1.503 erakusketari eta 3.350 produktutik gora egongo dira bertan. Gainera, nazioarteari egingo diote azpimarra aurtengo edizioan, 70 herrialdetik iritsitako bisitariak bilduta.
Astelehen honetan, martxoaren 2an, zabalduko ditu ateak Makina-Erremintaren Nazioarteko Azokak (BIEMH), Barakaldoko BECen. Euskadiko azoka garrantzitsuenak 1.503 erakusketari eta 3.350 produktutik gora izango ditu.
Gainera, datorren martxoaren 6ra arte, bost egunez, nazioarteko 350 nobedade inguru emango dituzte ezagutzera bertan. Guztira, 1.542 makina eta 100 bat robot egongo dira. Sei pabiloitan banatuta, azokaren % 20 automatizazioari, robotikari eta digitalizazioari eskainia egongo da.
Sei hamarkada luzeko (1961ean jaio zen) ibilbidea du azokak, baina 33. edizio honek bereziki produktuari emango dio garrantzia, "kalitatean nahiz kantitatean markak onduta". Gainera, nazioarteari egingo dio azpimarra, 70 herrialde baino gehiagoko bisitariak bilduta.
BECeko zuzendari nagusi Xabier Basañezek aurkezpen ekitaldian nabarmendu zuenez, enpresen jardunaren eta asmoen erakusleiho izango da BEC erakustazoka, mundu mailan erreferente bihurtuta.
Izan ere, industria arloko sektore garrantzitsuenak erakutsiko ditu: abio makinak, erremintak eta osagarriak, soldadura, metrologia, deformazio makinak, xafla eta hodi mozketa....
Ordezkaritza izango duten herrialdeen artean hauek daude: Alemania, Austria, Txina, Frantzia, Italia, Herbehereak, Polonia, Portugal, Taiwan, Turkia, Suitza, Japonia, AEB eta Hego Korea.
Hasiera ekitaldia
Imanol Pradalesek emango dio hasiera azokari.
Egitaraua eta jarduerak
Egitarau zabala prestatu dute egunotarako, joerak aztertzeko, ezagutzak partekatzeko eta goi mailako networkinga sustatzeko.
"Carpe BIEMH" lelopean, edizio berri honek "unea aprobetxatzea" aholkatuko die azokan parte hartuko duten enpresei, bisitariei zein erakundeei, "sekulako ikuskizun industrialaz eta teknologikoaz gozatzeko aukera" izango baitute.
Gainera, International Associations' Area espazioa estreinatuko dute edizio honetan, makina-erremintaren erakundeei zuzendua.
Networking
Networking jarduerei esker, profesionalen arteko harremanak indartuko dituzte, "ideiak elkatruka ditzaten eta negozio aukera berriak zabal daitezen".
Ekimen esanguratsuenen artean Innovation Workshops hitzaldiak daude. Robotika, automatizazioa eta digitalizazioa ardatz duten enpresetako arduradunek erakustokietan dituzten nobedade azpimarragarrienak aurkeztuko dituzte.
Bestalde, Innovation Awards by BIEMH golardoek industria berritasun nagusiak sarituko dituzte.
Jardueren artean, Welcome Reception eta BIEMH Fest hitzorduak dira aipagarrienak. Lehenengoak erakusketariei egingo die harrera, eta bigarrena, berriz, martxoaren 4an egingo dute Azkuna Zentroan.
Bukatzeko, WORKinn Talent Hub foroak 31 enpresa batuko ditu, 350 lan eskaintza aurkezteko.
