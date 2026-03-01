Edición número 33
La Bienal Internacional de Máquina-Herramienta aterriza en el BEC con proyectos ambiciosos de digitalización, automatización y robótica

Desde este lunes y hasta el próximo 6 de marzo, durante cinco jornadas, contará con la presencia de 1503 firmas expositoras y más de 3350 productos. Además, reforzará su internacionalización, con visitantes de cerca de 70 países.

Imagen de archivo de la feria de 2024. Foto: Europa Press
Euskaraz irakurri: Makina-Erremintaren Nazioarteko Azokak digitalizazio, automatizazio eta roboktika proiektu handizaleak erakutsiko ditu BECen
EITB

Este lunes, 2 de marzo, abre sus puertas la Bienal Internacional de Máquina-Herramienta (BIEMH) en el BEC de Barakaldo. La feria más importante de Euskadi contará con la presencia de 1503 firmas expositoras de 34 países y más de 3350 productos.

Hasta el próximo 6 de marzo, durante cinco jornadas, se podrán conocer de cerca 350 son novedades internacionales, con 1542 máquinas y más de 100 robots. Dividida en seis pabellones, la feria tendrá el 20 % del espacio dedicado a la automatización, la robótica y la digitalización.

La bienal de Máquina-Herramienta tiene más de seis décadas de trayectoria (nació en 1961), pero esta 33 edición estará centrada en el producto, con "récord de calidad y cantidad" en maquinaria de gran tamaño. Además, reforzará su internacionalización, con visitantes de cerca de 70 países.

Tal y como destacó el director general del BEC, Xabier Basañez, en la presentación, la feria "es el escaparate donde las empresas mostrarán "no solo lo que hacen, sino hasta dónde pueden llegar, y  esa combinación de demostración, proyección internacional y apuesta por la innovación es lo que la convierte en un referente global",

Además, mostrará por sectores los principales ámbitos industriales: maquinaria de arranque, herramientas y accesorios, soldadura, metrología, componentes, maquinaria de deformación, corte de chapa y tubo, y también de soluciones para el tratamiento de superficies.

Entre los países representados en el área expositiva se encuentran, entre otros, Alemania, Austria, China, Francia, Italia, Países Bajos, Polonia, Portugal, Taiwán, Turquía, Suiza, Japón, Estados Unidos y Corea del Sur.

Inauguración

Será el lehendakari Imanol Pradales quien de comienzo a la feria.

Programa y actividades

En esta cita, además de la exposición comercial, se ha programado una amplia agenda de actividades y contenidos orientada a analizar tendencias, compartir conocimiento y favorecer el networking de alto nivel, "reforzando su papel como plataforma estratégica para abordar los desafíos actuales".

Desde el BEC han apuntado que, bajo el lema "Carpe BIEMH", esta nueva edición invita a empresas expositoras, visitantes y entidades a "aprovechar el momento" y participar en este "auténtico espectáculo industrial y tecnológico en vivo".

Además, BIEMH 2026 incorporará el International Associations' Area, un nuevo espacio destinado a organizaciones de máquina-herramienta que contará con la participación de once asociaciones internacionales, que presentarán los proyectos de sus respectivos países.

Networking

La BIEMH se completa con un programa de actividades de networking articulado para facilitar el encuentro entre profesionales, reforzar relaciones y generar "un entorno propicio para el intercambio de ideas y nuevas oportunidades de negocio".

Entre las iniciativas más destacadas se encuentran los Innovation Workshops, conferencias en las que responsables de empresas expositoras de los ámbitos de la robótica, la automatización y la digitalización presentarán los desarrollos tecnológicos que se exhiben en los stands.

El programa incluirá los Innovation Awards by BIEMH, galardones organizados por AFM y BEC, que reconocerán las propuestas más destacadas en el ámbito de la innovación industrial.

En el apartado de actividades de corte más social destacan el encuentro Welcome Reception de bienvenida para expositores, la recepción a visitantes compradores, y BIEMH Fest, abierto al público en general, que tendrá lugar el miércoles 4 de marzo en Azkuna Zentroa - Alhóndiga Bilbao.

Además, en el marco de BIEMH tendrá lugar WORKinn Talent Hub, un foro único dedicado íntegramente al talento industrial que reunirá a 31 empresas e instituciones con más de 350 ofertas de empleo.

Barakaldo Bilbao Exhibition Centre Industria Economía

