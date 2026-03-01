Este lunes, 2 de marzo, abre sus puertas la Bienal Internacional de Máquina-Herramienta (BIEMH) en el BEC de Barakaldo. La feria más importante de Euskadi contará con la presencia de 1503 firmas expositoras de 34 países y más de 3350 productos.

Hasta el próximo 6 de marzo, durante cinco jornadas, se podrán conocer de cerca 350 son novedades internacionales, con 1542 máquinas y más de 100 robots. Dividida en seis pabellones, la feria tendrá el 20 % del espacio dedicado a la automatización, la robótica y la digitalización.

La bienal de Máquina-Herramienta tiene más de seis décadas de trayectoria (nació en 1961), pero esta 33 edición estará centrada en el producto, con "récord de calidad y cantidad" en maquinaria de gran tamaño. Además, reforzará su internacionalización, con visitantes de cerca de 70 países.

Tal y como destacó el director general del BEC, Xabier Basañez, en la presentación, la feria "es el escaparate donde las empresas mostrarán "no solo lo que hacen, sino hasta dónde pueden llegar, y esa combinación de demostración, proyección internacional y apuesta por la innovación es lo que la convierte en un referente global",

Además, mostrará por sectores los principales ámbitos industriales: maquinaria de arranque, herramientas y accesorios, soldadura, metrología, componentes, maquinaria de deformación, corte de chapa y tubo, y también de soluciones para el tratamiento de superficies.

Entre los países representados en el área expositiva se encuentran, entre otros, Alemania, Austria, China, Francia, Italia, Países Bajos, Polonia, Portugal, Taiwán, Turquía, Suiza, Japón, Estados Unidos y Corea del Sur.

Inauguración

Será el lehendakari Imanol Pradales quien de comienzo a la feria.

Programa y actividades