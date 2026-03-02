Las autoridades de Kuwait han confirmado este lunes que varios aviones militares estadounidenses se han estrellado durante la jornada en su territorio.

Por su parte, la Embajada de Estados Unidos en Kuwait ha alertado en su página web sobre "la continuada amenaza de ataques con misiles y drones" en Kuwait y ha pedido a la población que no se dirija al edificio, en medio de informaciones en redes sociales sobre que las instalaciones habrían sido alcanzadas, si bien por ahora no hay confirmación oficial sobre este extremo.