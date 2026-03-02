EN DIRECTO

ORIENTE PRÓXIMO

La Media Luna Roja eleva a 555 los muertos en Irán en los ataques de Israel y EE.UU.

El conflicto se extiende a Líbano. Hizbulá se suma al conflicto en apoyo a Irán, e Israel responde con bombardeos en Líbano.

DIer Siran, Líbano, Europa Press
Humo en Dier Siran, en el sur de Líbano, por los ataques de Israel. Foto: Europa Press
EITB

Última actualización

Hizbulá ataca Israel desde Líbano y el Ejército israelí responde con bombardeos en Beirut    

Kuwait confirma que varios aviones militares de EE. UU. se han estrellado en su territorio

Las autoridades de Kuwait han confirmado este lunes que varios aviones militares estadounidenses se han estrellado durante la jornada en su territorio. 

Por su parte, la Embajada de Estados Unidos en Kuwait ha alertado en su página web sobre "la continuada amenaza de ataques con misiles y drones" en Kuwait y ha pedido a la población que no se dirija al edificio, en medio de informaciones en redes sociales sobre que las instalaciones habrían sido alcanzadas, si bien por ahora no hay confirmación oficial sobre este extremo.
Israel ataca cuarteles subterráneos del régimen en Teherán

El Ejército de Israel ha informado este lunes de que está bombardeando en Teherán varios cuarteles subterráneos del régimen. Según han dicho fuentes militares en una videoconferencia con medios locales, la guerra contra Irán durará el tiempo que "sea necesario".

La escalada de tensión en el estrecho de Ormuz empieza a tener un impacto económico global, con el encarecimiento del crudo y graves alteraciones en el transporte marítimo y aéreo.

El grupo chií Hizbulá ha lanzado varios proyectiles contra el norte de Israel desde Líbano, unos ataques que el propio movimiento se ha atribuido y que han sido respondidos por el Ejército israelí con bombardeos sobre territorio libanés, incluidos los suburbios del sur de Beirut.

La UE advierte de que Oriente Próximo "tiene mucho que perder" con una guerra y exige "moderación"

Los ministros de Asuntos Exteriores de la UE han instado a ejercer la "máxima contención" en lo que respecta al conflicto bélico abierto entre Estados Unidos e Israel, por una parte, e Irán, por la otra, y han pedido una desescalada y evitar medidas perjudiciales como el cierre del estrecho de Ormuz.

Trump se muestra dispuesto a negociar con los nuevos líderes de Irán

Irán completa el triunvirato que dirigirá el país hasta la elección del sucesor de Jameneí

El clérigo Alireza Arafi ha sido elegido para completar el último vértice del Consejo de Liderazgo de Irán, el triunvirato de transición conformado junto al presidente del país, Masud Pezeshkian, y el jefe del poder Judicial, Gholamhosein Mohseni-Ejei, para llenar provisionalmente el vacío dejado tras la muerte del líder supremo Alí Jamenei con vistas a la próxima elección de un sucesor.

Incertidumbre entre los vascos confinados en hoteles tras cancelarse sus vuelos

Decenas de vuelos han sido cancelados tras los ataques cruzados, y miles de turistas no saben cuándo podrán regresar a sus casas.
¿Cómo va a ser el proceso para sustituir a Jameneí?

Ryma Sheermohammadi, experta en sociopolítica iraní y geopolítica, ha analizado en "Teleberri" de ETB la nueva etapa que afronta Irán tras la muerte del ayatolá Alí Jameneí. Así se están viviendo estas horas de máxima tensión.
Irán confirma la muerte de Jameneí y promete una gran operación militar en venganza

Irán ha confirmado este domingo la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jameneí, y ha prometido venganza con un castigo “duro y decisivo” a través de la mayor operación militar de su historia contra objetivos de EE. UU. e Israel, que han anunciado a su vez más ataques contra el país persa.

TEHRAN (Iran (Islamic Republic Of)), 01/03/2026.- Mourners react following the death of Iranian Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei; at Enqelab Square in Tehran, Iran, 01 March 2026. According to a statement from Iranian state media issued on 01 March 2026, Khamenei was killed in an airstrike during a joint United States (US) and Israeli military campaign that began on 28 February 2026. (Estados Unidos, Teherán) EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH
La Secretaría de Acción Exterior del Gobierno Vasco ofrece información y ayuda a la ciudadanía y empresas vascas presentes en Oriente Próximo

La Secretaría de Acción Exterior del Gobierno Vasco se ha puesto a disposición de la ciudadanía y de las empresas vascas presentes en Oriente Próximo. A todas ellas, ha ofrecido "toda su asistencia y coordinación institucional" y ha pedido que "mantengan la calma", eviten los desplazamientos innecesarios y sigan las indicaciones de seguridad de las autoridades locales, así como de la embajada de España y las representaciones de la Unión Europea.

El líder supremo de Irán, Ali Jamenei, podría haber muerto en los ataques

El líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, podría haber muerto en los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel este sábado contra la República Islámica de Irán, según reportan diversos medios de Israel. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha afirmado que hay "muchas señales" de que Jamenei ha muerto en los ataques, con el objetivo de forzar un cambio de régimen.

La Media Luna Roja confirma más de 200 muertos en Irán

Los bombardeos lanzados este sábado por Israel y Estados Unidos contra Irán han causado al menos 201 muertos y 747 heridos, según la Media Luna Roja iraní, que ha precisado que 24 de las 31 provincias del país han sido alcanzadas y que mantiene más de 220 equipos desplegados en labores de emergencia.
Al menos 57 niñas mueren en un bombardeo israelí contra una escuela en el sur de Irán

FOTODELDIA MINAB (IRÁN), 28/02/2026.- Captura del video de los momentos posteriores al bombardeo en la ciudad de Minab (Irán). El número de niñas muertas en un ataque israelí contra una escuela de primaria en la ciudad sureña iraní de Minab ha ascendido a 24, mientras otras 45 estudiantes han resultado heridas, informó la gobernación de la provincia de Hormozgan. EFE/MEHR -SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)- PROHIBIDO SU USO EN IRÁN. NO Access Israel Media/Persian Language TV Stations Outside Iran/Strictly No Access BBC Persian/VOA Persian/Manoto-1 TV/Iran International
Irán ataca posiciones militares de EE. UU. en Bahréin, Qatar, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos

Irán ha respondido al ataque masivo desencadenado esta mañana por Estados Unidos e Israel con misiles dirigidos no solo contra territorio israelí, sino contra posiciones militares norteamericanas en sus bases en la región, concretamente en Bahréin, Qatar, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos.

DOHA (Qatar), 28/02/2026.- A screenshot from a mobile phone shows an alert from the Qatar’s Ministry of Interior advising people to stay at home and avoid going out unless necessary, Doha, Qatar, 28 February 2026. The advisory came amid heightened regional tensions after joint US-Israeli strikes on Iran. (Catar) EFE/EPA/Hannibal Hanschke
La UE y líderes internacionales piden contención tras los ataques contra Irán

La alta representante de Exteriores de la Unión Europea, Kaja Kallas, ha asegurado este sábado que el régimen de Irán “supone una grave amenaza para la seguridad mundial” tras el bombardeo lanzado por Estados Unidos e Israel contra territorio iraní.

Netanyahu: "El ataque eliminará la amenaza existencial que supone el régimen iraní"

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha confirmado este sábado en un mensaje a la ciudadanía el inicio de una operación militar conjunta con Estados Unidos que busca "eliminar la amenaza existencial de Irán", con referencias a un cambio de régimen en Teherán y al fin de la República Islámica. Asimismo, ha agradecido ha Donald Trump el "liderazgo histórico" que realiza.

Trump pide a la población iraní que esté lista para tomar el Gobierno

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dejado claro que el objetivo final de la operación es la eliminación de las estructuras de poder instaladas en la república islámica en 1979: el estamento clerical y la Guardia Revolucionaria, el cimiento ideológico del Ejército iraní, así como de logro simbólico por excelencia como es su programa nuclear.

EE. UU. e Israel lanzan un ataque masivo contra el corazón del poder en Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este sábado el comienzo de "una gran operación de combate", denominada "Operación Furia Épica" contra las principales instituciones de Irán. Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha afirmado que el ataque tiene el objetivo de "eliminar la amenaza existencial que representa" el régimen iraní.

