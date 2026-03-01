La UE advierte de que Oriente Próximo "tiene mucho que perder" con una guerra y exige "moderación"
Los ministros de Asuntos Exteriores de la UE han instado a ejercer la "máxima contención" en lo que respecta al conflicto bélico abierto entre Estados Unidos e Israel, por una parte, e Irán, por la otra, y han pedido una desescalada y evitar medidas perjudiciales como el cierre del estrecho de Ormuz.
"Pedimos la máxima contención, proteger a los civiles y respeto absoluto al derecho internacional, incluidos los principios de la Carta de las Naciones Unidas, y el derecho internacional humanitario. Oriente Próximo tiene mucho que perder en una guerra abierta", han advertido tras la celebración del Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión Europea extraordinario.
Así, han planteado la necesidad de una desescalada, para lo que han expresado su disposición con el fin de recuperar la seguridad y estabilidad de la región.
"La Unión Europea seguirá contribuyendo a todas las iniciativas diplomáticas para la reducción de la tensión y para lograr una solución duradera para evitar que Irán tenga acceso a armamento nuclear", han destacado.
El objetivo último es evitar una escalada que pueda afectar a Oriente Próximo, a Europa e "incluso más allá", lo cual "tendría consecuencias impredecibles también en el ámbito económico".
Además, los jefes diplomáticos de la UE han denunciado los ataques de Irán contra países vecinos, que han calificado de "inexcusables". "Irán debe evitar los ataques militares indiscriminados", han apelado antes de expresar su solidaridad con los países afectados.
En cuanto a las amenazas de cierre del estrecho de Ormuz, arteria vital para el comercio marítimo, han pedido "preservar la seguridad marítima y respetar la libertad de navegación" como cuestiones "de la mayor importancia". "Debe evitarse la interrupción de vías marítimas críticas, como el estrecho de Ormuz", ha subrayado.
Además, los ministros recuerdan que la UE ha aprobado "amplias sanciones" contra Irán en represalia por la "brutal represión", "los programas de misiles balísticos y nuclear" y "su apoyo a grupos armados de Oriente Próximo". "La seguridad nuclear es una prioridad crítica", han reiterado.
"La UE reitera su solidaridad con el pueblo iraní y su apoyo contundente a sus aspiraciones fundamentales para un futuro en el que sus derechos humanos universales y libertades fundamentales sean plenamente respetados", ha añadido.
Los ministros han manifestado por último su intención de "seguir protegiendo la seguridad e intereses de la UE, incluso con nuevas sanciones" y han destacado que se están adoptando "todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los ciudadanos de la UE" en Oriente Próximo, como la "activación del Mecanismo de Protección Civil de la UE, si fuera necesario".
Te puede interesar
Trump se muestra dispuesto a negociar con los nuevos líderes de Irán
"Quieren hablar, y he accedido a hacerlo, así que hablaré con ellos", ha declarado en una entrevista telefónica. No obstante, no ha detallado cuándo comenzarían las nuevas conversaciones. Por su parte, el ministro de Exteriores omaní ha asegurado que su homólogo iraní le ha trasmitido la disposición de Irán a "cualquier esfuerzo que contribuya a detener la escalada y restablecer la estabilidad"
Irán completa el triunvirato que dirigirá el país hasta la elección del sucesor de Jameneí
El clérigo Alireza Arafi parece, a primera vista, alejado de la cúpula iraní y de su estamento de seguridad pero en realidad está profundamente implicado en los quehaceres diarios del estamento clerical.
Incertidumbre entre los vascos confinados en hoteles tras cancelarse sus vuelos
Decenas de vuelos han sido cancelados tras los ataques cruzados, y miles de turistas no saben cuándo podrán regresar a sus casas.
Fallecen varias personas en el cruce de ataques entre Israel e Irán
La ciudad de Teherán ha sufrido este domingo una nueva tanda de ataques por parte de la aviación israelí. Por otro lado, nueve personas han muerto por el impacto de un misil iraní en la localidad de Beit Semesh, en el centro de Israel. También tres militares estadounidenses han fallecido durante la operación "Furia Épica".
¿Cómo va a ser el proceso para sustituir a Jameneí?
Ryma Sheermohammadi, experta en sociopolítica iraní y geopolítica, ha analizado en "Teleberri" de ETB la nueva etapa que afronta Irán tras la muerte del ayatolá Alí Jameneí. Así se están viviendo estas horas de máxima tensión.
Irán confirma la muerte de Jameneí y promete una gran operación militar en venganza
Después de casi 40 años de mandato, el mando queda ahora en manos de un consejo con el presidente Pezeshkian a la cabeza y el ayatolá Alireza Arafi como sustituto interino de Jameneí, y Trump cree que ahora es más fácil la vía diplomática. Sin embargo, Trump ha amenazado con golpear Irán con "una fuerza nunca antes vista" si cumple su promesa de atacar con una ofensiva histórica a los EE. UU.
Al menos seis muertos en las protestas ante el Consulado de EE. UU. en Pakistán por la muerte de Jamenei
Cientos de manifestantes han intentado asaltar la sede diplomática norteamericana en proitesta por el ataque contra Irán y el asesinato de su líder, el ayatolá Ali Jameneí.
Las iraníes que viven en Euskadi están "entre el miedo y la esperanza" ante el ataque
Shima, iraní que lleva 17 años en Bilbao, y Masha, afincada desde hace 7 años en Bizkaia, no ocultan sus sentimientos encontrados ante el ataque de Israel y EE. UU. Por un lado, lo viven con "esperanza" porque quieren el fin de régimen iraní, aunque temen una guerra y las consecuencias que esta podría tener entre sus allegados.
El líder supremo de Irán, Ali Jamenei, podría haber muerto en los ataques
"Hay muchas señales de que Jamenei no sigue con vida", ha asegurado el primer ministro israelí tras los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel este sábado contra la República Islámica de Irán.