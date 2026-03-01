IRANEN AURKAKO ERASOA
EBk ohartarazi du Ekialde Hurbilak asko duela galtzeko gerra batekin, eta "moderazioa" eskatu du

Europar Batasuneko Kanpo ministroek azken orduotako erasoak salatu dituzte, eta Ormuzko itsasartean zirkulazioa etetea saihesteko eskatu dute, besteak beste.

(Foto de ARCHIVO) Reunión en Bruselas de los ministros de Asuntos Exteriores de la UE REMITIDA / HANDOUT por UE/SIERAKOWSKI FREDERIC Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 27/1/2025
EBko Kanpo Arazoetako ministroen bilera. Artxiboko argazkia: Europa Press
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

AEBk eta Israelek Iranen aurka abiatutako eraso masiboen ondoren, moderazioa eskatu diete EBko Kanpo Arazoetako ministroek igande honetan. Ildo horretatik, herrialde horien arteko gatazka armatuarekin amaitzeko eta Ormuzeko itsasartea ixtea bezalako neurri kaltegarriak saihesteko eskatu diete.

"Ahalik eta gehien eustea, zibilak babestea eta nazioarteko zuzenbidea erabat errespetatzea eskatzen dugu, Nazio Batuen Gutunaren printzipioak eta nazioarteko zuzenbide humanitarioa kontuan izanda. Ekialde Hurbilak asko du galtzeko gerra batean", ohartarazi dute EBko Kanpo Arazoetako ministroek, ezohiko bilera egin ondoren.

Hala, tentsio handiko egoera baretzeko beharra azpimarratu dute, eta, horretarako, eskualdeko segurtasuna eta egonkortasuna berrezartzeko prest daudela adierazi dute.

"Europar Batasunak ekimen diplomatiko guztietan laguntzen jarraituko du, tentsioa murrizteko eta irtenbide iraunkor bat lortzeko, baita Iranek arma nuklearrak eskuratzea saihesteko ere", nabarmendu dute EBko Kanpo Arazoetako ministroek.

Azken helburua Ekialde Hurbilean, Europan eta "haratago ere" eragina izan dezakeen gatazka armatua konpontzea da; izan ere, "arlo ekonomikoan ere aurreikusi ezin diren ondorioak izango lituzke horrek".

Gainera, Iranek inguruko herrialdeen aurka egindako erasoak salatu dituzte EBko buruzagi diplomatikoek, "justifikaezinak" direlakoan. "Iranek bereizi gabeko eraso militarrak saihestu behar ditu", esan dute, eta elkartasuna adierazi diete kaltetutako herrialdeei.

Ormuzko itsasartean zirkulazioa eteteko mehatxuei dagokienez, "itsas segurtasuna bermatzea eta nabigazio askatasuna errespetatzea" eskatu dute, garrantzi handieneko gai gisa. "Itsas bide kritikoetan zirkulazioa etetea saihestu behar da, hala nola Ormuzko itsasartean", azpimarratu dute.

Gainera, ministroek gogorarazi dute EBk "zigor zabalak" onartu dituela Iranen aurka, "errepresio bortitzagatik, misil balistiko eta nuklearrak garatzeko asmoengatik eta Ekialde Hurbileko talde armatuei emandako laguntzagatik".  "Segurtasuna erabateko lehentasuna da", azpimarratu dute.

"EBk Irango herriarekin duen elkartasuna berretsi nahi du, eta erabateko babesa adierazi nahi die giza eskubide unibertsalak eta oinarrizko askatasunak errespetatuko lituzketen etorkizunerako oinarrizko asmoei", gaineratu dute.

Azkenik, "EBren segurtasuna eta interesak babesten jarraitzeko asmoa" agertu dute, zigor berriekin bada ere, eta Ekialde Hurbilean EBko herritarren segurtasuna bermatzeko beharrezko neurri guztiak hartzen ari direla nabarmendu dute, hala nola EBren Babes Zibileko Mekanismoa martxan jartzea, beharrezkoa izanez gero.

