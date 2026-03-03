El Gobierno Vasco se ha puesto en contacto y tiene localizados a 45 ciudadanos vascos en Oriente Medio, y, según las primeras informaciones, todos y todas se encuentran "estables dentro de la gravedad de los hechos", tras el ataque de EE. UU. a Israel a Irán.



En la rueda de prensa celebrada tras el Consejo de Gobierno, su portavoz, María Ubarretxena, ha explicado que estas personas se encuentran en Catar, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí y Kuwait y que tienen perfiles muy diferentes. Así, hay profesionales que estaban allí de forma temporal, turistas en estancia vacacional y personas en tránsito, ya que en la zona hay importantes nudos de comunicación. Ha precisado que tres mujeres regresarán este martes desde Abu Dhabi.



La Secretaría General de Acción Exterior del Gobierno Vasco, que también se ha puesto en contacto con empresas vascas en la zona, ha habilitado una vía de comunicación para las personas que se encuentren en zonas que puedan verse afectadas por el ataque militar de Estados Unidos e Israel contra Irán con la intención darles "una respuesta coordinada, rápida y eficaz".



Ubarretxena ha explicado que en caso de tratarse de una situación de emergencia, se debe escribir un correo electrónico (kanpolarrialdiak@euskadi.eus) e indicar los datos básicos de contacto como el nombre, el número de pasaporte, el de teléfono y la ubicación.



Ha añadido que, para el resto de consultas, como dudas administrativas y otras consultas que no revistan una situación de emergencia o de gravedad, se pueden utilizar los canales habituales de la Secretaría General de Acción Exterior, para "no saturar la vía de emergencia".

Sobre las posibles consecuencias de este escenario bélico en el empleo y la economía, Ubarretxena, que ha indicado que ha sido un tema abordado en el consejo de Gobierno, ha explicado que están en contacto con las empresas de la zona y también hay una "coordinación especial" entre diferentes departamentos del Gobierno para atender esta situación.





