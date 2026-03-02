Von der Leyen pide a la UE estar preparada ante "las consecuencias" de la crisis en Oriente Próximo
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha instado este lunes a la Unión Europea a estar preparada ante “las consecuencias” de la escalada en Oriente Próximo tras la ofensiva militar de Estados Unidos e Israel contra Irán y la posterior respuesta de Teherán, que ha dejado más de 550 muertos en territorio iraní.
En una rueda de prensa en Bruselas, previa a la reunión extraordinaria del Colegio de Comisarios centrada en seguridad, Von der Leyen ha advertido de posibles impactos “desde la energía hasta lo nuclear, desde el transporte hasta la defensa, desde la migración hasta la seguridad”. La jefa del Ejecutivo comunitario ha calificado de “profundamente preocupantes” los acontecimientos y ha señalado que durante el fin de semana ha mantenido contactos con nueve líderes de la región y varios dirigentes europeos ante la situación “volátil”.
La dirigente ha abogado por “trabajar con firmeza” para evitar una mayor escalada del conflicto, después de que se hayan registrado “numerosos ataques”, entre ellos un ataque con drones contra una base aérea británica en Chipre y otro contra una instalación de Saudi Aramco. Von der Leyen ha condenado “en los términos más enérgicos” lo que ha calificado de ataques “imprudentes e indiscriminados” por parte de Irán y sus aliados contra territorios soberanos en la región.
Asimismo, tras la muerte del ayatolá Ali Jamenei, ha apelado a una “renovada esperanza para el pueblo oprimido” de Irán y ha defendido su derecho a “determinar su propio futuro”. No obstante, ha subrayado que la estabilidad regional pasa por una solución diplomática que incluya “una transición creíble” y el “cese definitivo de los programas nuclear y balístico” iraníes.
Por su parte, el presidente de Suiza, Guy Parmelin, ha expresado su “extrema preocupación” por la escalada y ha llamado a todas las partes a rebajar la tensión y garantizar la seguridad de la población civil. En una comparecencia conjunta con Von der Leyen, ha reiterado la disposición de Suiza a participar y ayudar en eventuales esfuerzos de desescalada.
Francia y Alemania, por su parte, han adoptado posiciones divergentes ante la escalada bélica en Oriente Próximo: mientras París se ha mostrado dispuesta a participar en la defensa de los países del Golfo y Jordania, Berlín ha descartado sumarse a operaciones militares contra Teherán y limitará el papel de sus tropas en la región a tareas de autodefensa.
En el caso del Reino Unido, el Gobierno británico está permitiendo a Estados Unidos utilizar sus bases en la zona para llevar a cabo ataques, lo que supone un respaldo logístico a la ofensiva, aunque sin que se haya anunciado una implicación directa en los bombardeos.
Te puede interesar
Israel ataca cuarteles subterráneos del régimen en Teherán
El Ejército israelí dice haber lanzado más de 100 municiones sobre varios cuarteles subterráneos y que también está destruyendo bases de lanzamiento y misiles balísticos en suelo iraní. Según subraya, la guerra contra Irán durará el tiempo que "sea necesario". Desde el sábado, 555 personas han muerto en Irán, según la Media Luna Roja.
Será noticia: Conflicto en Irán, Bienal Máquina-Herramienta y previa del 3 de marzo
Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
La tensión en el estrecho de Ormuz dispara el crudo y paraliza rutas marítimas y aéreas
Las principales navieras han suspendido su actividad en la zona y más de 3.000 vuelos han sido cancelados desde el inicio del conflicto en Oriente Próximo
Hizbulá ataca Israel desde Líbano y el Ejército israelí responde con bombardeos en Beirut
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, plantea una transición en Irán similar a la de Venezuela y afirma que la ofensiva podría durar "cuatro semanas o menos".
La UE advierte de que Oriente Próximo "tiene mucho que perder" con una guerra y exige "moderación"
Los ministros de Asuntos Exteriores de la UE han denunciado los ataques de Irán contra países vecinos, y han pedido una desescalada y evitar medidas perjudiciales como el cierre del estrecho de Ormuz.
Trump se muestra dispuesto a negociar con los nuevos líderes de Irán
"Quieren hablar, y he accedido a hacerlo, así que hablaré con ellos", ha declarado en una entrevista telefónica. No obstante, no ha detallado cuándo comenzarían las nuevas conversaciones. Por su parte, el ministro de Exteriores omaní ha asegurado que su homólogo iraní le ha trasmitido la disposición de Irán a "cualquier esfuerzo que contribuya a detener la escalada y restablecer la estabilidad"
Irán completa el triunvirato que dirigirá el país hasta la elección del sucesor de Jameneí
El clérigo Alireza Arafi parece, a primera vista, alejado de la cúpula iraní y de su estamento de seguridad pero en realidad está profundamente implicado en los quehaceres diarios del estamento clerical.
Incertidumbre entre los vascos confinados en hoteles tras cancelarse sus vuelos
Decenas de vuelos han sido cancelados tras los ataques cruzados, y miles de turistas no saben cuándo podrán regresar a sus casas.
Fallecen varias personas en el cruce de ataques entre Israel e Irán
La ciudad de Teherán ha sufrido este domingo una nueva tanda de ataques por parte de la aviación israelí. Por otro lado, nueve personas han muerto por el impacto de un misil iraní en la localidad de Beit Semesh, en el centro de Israel. También tres militares estadounidenses han fallecido durante la operación "Furia Épica".