Von der Leyen pide a la UE estar preparada ante "las consecuencias" de la crisis en Oriente Próximo

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha instado este lunes a la Unión Europea a estar preparada ante “las consecuencias” de la escalada en Oriente Próximo tras la ofensiva militar de Estados Unidos e Israel contra Irán y la posterior respuesta de Teherán, que ha dejado más de 550 muertos en territorio iraní.

En una rueda de prensa en Bruselas, previa a la reunión extraordinaria del Colegio de Comisarios centrada en seguridad, Von der Leyen ha advertido de posibles impactos “desde la energía hasta lo nuclear, desde el transporte hasta la defensa, desde la migración hasta la seguridad”. La jefa del Ejecutivo comunitario ha calificado de “profundamente preocupantes” los acontecimientos y ha señalado que durante el fin de semana ha mantenido contactos con nueve líderes de la región y varios dirigentes europeos ante la situación “volátil”.

La dirigente ha abogado por “trabajar con firmeza” para evitar una mayor escalada del conflicto, después de que se hayan registrado “numerosos ataques”, entre ellos un ataque con drones contra una base aérea británica en Chipre y otro contra una instalación de Saudi Aramco. Von der Leyen ha condenado “en los términos más enérgicos” lo que ha calificado de ataques “imprudentes e indiscriminados” por parte de Irán y sus aliados contra territorios soberanos en la región.

Asimismo, tras la muerte del ayatolá Ali Jamenei, ha apelado a una “renovada esperanza para el pueblo oprimido” de Irán y ha defendido su derecho a “determinar su propio futuro”. No obstante, ha subrayado que la estabilidad regional pasa por una solución diplomática que incluya “una transición creíble” y el “cese definitivo de los programas nuclear y balístico” iraníes.

Por su parte, el presidente de Suiza, Guy Parmelin, ha expresado su “extrema preocupación” por la escalada y ha llamado a todas las partes a rebajar la tensión y garantizar la seguridad de la población civil. En una comparecencia conjunta con Von der Leyen, ha reiterado la disposición de Suiza a participar y ayudar en eventuales esfuerzos de desescalada.

Francia y Alemania, por su parte, han adoptado posiciones divergentes ante la escalada bélica en Oriente Próximo: mientras París se ha mostrado dispuesta a participar en la defensa de los países del Golfo y Jordania, Berlín ha descartado sumarse a operaciones militares contra Teherán y limitará el papel de sus tropas en la región a tareas de autodefensa.

En el caso del Reino Unido, el Gobierno británico está permitiendo a Estados Unidos utilizar sus bases en la zona para llevar a cabo ataques, lo que supone un respaldo logístico a la ofensiva, aunque sin que se haya anunciado una implicación directa en los bombardeos.