Pradales llama a la "desescalada" en Oriente y asegura que se tomarán "las medidas que sean necesarias" para las empresas vascas

El lehendakari Imanol Pradales ha hecho un llamamiento a la "desescalada" ante el riesgo de un "conflicto híbrido y prolongado" en Oriente Próximo y ha asegurado que el Gobierno Vasco implantará las medidas "necesarias" para hacer frente a los efectos de esta guerra en la economía y las empresas vascas en la zona.



Así lo ha anunciado durante la inauguración en el BEC de la 33 edición de la Bienal Internacional de Máquina-Herramienta (BIEMH), donde ha señalado que, con la escala bélica iniciada este sábado se adentra en un "escenario bélico muy peligroso y de consecuencias impredecibles".



En este sentido, ha advertido del "riesgo real" de que se inicie una nueva "guerra" en la región cuyo primer efecto "dramático e irreversible" son las víctimas civiles, ha lamentado.



También ha incidido en las consecuencias negativas que un conflicto de estas características puede acarrear para la economía vasca, especialmente en lo que respecta a los precios de la energía, las relaciones comerciales y las cadenas de suministro global.



Por ello, ha avanzado que el Gobierno Vasco ya estudia las "potenciales afecciones a nuestra economía" y a las empresas vascas radicadas en Oriente Medio a fin de establecer "las medidas que sean necesarias".