Pradalesek eskatu du Ekialde Hurbileko egoera "baretu" dadila eskatu du, eta euskal enpresei dagokienez "beharrezkoak diren neurriak" agindu ditu

Makina-Erremintaren Nazioarteko Azokaren irekiera-ekitaldian, Barakaldoko BECen, lehendakariak aurreratu duenez, Eusko Jaurlaritza Ekialde Hurbileko gatazkak izan ditzakeen "ondorioak" aztertzen ari da dagoeneko, eta "gerra" bat hasteko "benetako arriskua" dagoela ohartarazi du.

Imanol Pradales lehendakaria, azokaren inaugurazioan. Argazkia: Orain

Imanol Pradales lehendakariak Ekialde Hurbileko gatazka "baretu" dadin eskatu du, "hibridoa eta luzea" izateko arriskua dagoelako, eta ziurtatu du Eusko Jaurlaritzak "beharrezko" neurriak ezarriko dituela gerra horrek euskal ekonomian eta enpresetan izango dituen ondorioei aurre egiteko.

Hori iragarri du Barakaldoko BECen, Makina-Erremintaren Nazioarteko Biurtekoaren (BIEMH) 33. edizioaren inaugurazioan. Bertan adierazi duenez, larunbat honetan hasitakoa "gerra-agertoki oso arriskutsu eta aurreikusi ezineko" gatazka bat da.

Ildo horretan, eskualdean beste "gerra" bat hasteko "benetako arriskua" dagoela ohartarazi du, eta horren lehen ondorio "dramatikoa eta atzeraezina" biktima zibilak direla deitoratu du.

Era berean, horrelako gatazka batek euskal ekonomiari ekar diezazkiokeen kalteak azpimarratu ditu, bereziki energiaren prezioei, merkataritza-harremanei eta hornidura-kate globalei dagokienez.

Horregatik, aurreratu du Eusko Jaurlaritza dagoeneko aztertzen ari dela "gure ekonomian eta Ekialde Hurbilean dauden euskal enpresetan izan ditzakeen eraginak, beharrezkoak diren neurriak" ezartzeko.

Ekialde Hurbileko krisiaren "ondorioen" aurrean prest egoteko eskatu dio Von der Leyenek EBri
BARCELONA (ESPAÑA), 02/03/2026.- Los asistentes a su llegada a la vigésima edición del Mobile World Congress (MWC) en Barcelona, que comienza este lunes con la expectativa de que más de 100.000 visitantes pasen por el congreso, el principal evento mundial sobre tecnología ligada a la conectividad, en el que se congregan más de 2.900 expositores. EFE/Alberto Estévez
Abian da MWCren hogeigarren ekitaldia Bartzelonan, fokua espazioan eta begirada 6G teknologian jarrita

Mobile World Congress kongresuak, konektibitateari lotutako teknologiari buruzko munduko hitzordu nagusiak, 2.900 erakusketari baino gehiago bilduko ditu. Bartzelonako Gran Via de Firako azoka-barrutian martxoaren 5era arte 100.000 bisitari baino gehiago biltzea espero da eta lurraldean 585 milioi euroko eragin ekonomikoa sortzea aurreikusten du, aurreko ekitaldian baino % 4,3 gehiago.

Tubacex Ekonomia kaleratzeak lan erregulazioa
Tubacexek % 30 murriztu ditu irabaziak 2025ean, 15,9 milioi euro irabazi baititu

Salmentak % 6,3 jaitsi dira, 719,3 milioiraino. Hala ere, enpresak esan du eutsi egin diola "merkatuaren ahultasun orokorraren inguruneak" asko markatu duen urtean, "eredu integratuan, dibertsifikazio geografikoan eta balio erantsi handiko hainbat sektore eta nitxotan duen presentzian oinarritutako estrategiari esker", horrek "muga-zergen ziurgabetasunaren inpaktua arintzen" lagundu baitu.

