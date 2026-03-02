Pradalesek eskatu du Ekialde Hurbileko egoera "baretu" dadila eskatu du, eta euskal enpresei dagokienez "beharrezkoak diren neurriak" agindu ditu
Makina-Erremintaren Nazioarteko Azokaren irekiera-ekitaldian, Barakaldoko BECen, lehendakariak aurreratu duenez, Eusko Jaurlaritza Ekialde Hurbileko gatazkak izan ditzakeen "ondorioak" aztertzen ari da dagoeneko, eta "gerra" bat hasteko "benetako arriskua" dagoela ohartarazi du.
Imanol Pradales lehendakariak Ekialde Hurbileko gatazka "baretu" dadin eskatu du, "hibridoa eta luzea" izateko arriskua dagoelako, eta ziurtatu du Eusko Jaurlaritzak "beharrezko" neurriak ezarriko dituela gerra horrek euskal ekonomian eta enpresetan izango dituen ondorioei aurre egiteko.
Hori iragarri du Barakaldoko BECen, Makina-Erremintaren Nazioarteko Biurtekoaren (BIEMH) 33. edizioaren inaugurazioan. Bertan adierazi duenez, larunbat honetan hasitakoa "gerra-agertoki oso arriskutsu eta aurreikusi ezineko" gatazka bat da.
Ildo horretan, eskualdean beste "gerra" bat hasteko "benetako arriskua" dagoela ohartarazi du, eta horren lehen ondorio "dramatikoa eta atzeraezina" biktima zibilak direla deitoratu du.
Era berean, horrelako gatazka batek euskal ekonomiari ekar diezazkiokeen kalteak azpimarratu ditu, bereziki energiaren prezioei, merkataritza-harremanei eta hornidura-kate globalei dagokienez.
Horregatik, aurreratu du Eusko Jaurlaritza dagoeneko aztertzen ari dela "gure ekonomian eta Ekialde Hurbilean dauden euskal enpresetan izan ditzakeen eraginak, beharrezkoak diren neurriak" ezartzeko.
Abian da MWCren hogeigarren ekitaldia Bartzelonan, fokua espazioan eta begirada 6G teknologian jarrita
Mobile World Congress kongresuak, konektibitateari lotutako teknologiari buruzko munduko hitzordu nagusiak, 2.900 erakusketari baino gehiago bilduko ditu. Bartzelonako Gran Via de Firako azoka-barrutian martxoaren 5era arte 100.000 bisitari baino gehiago biltzea espero da eta lurraldean 585 milioi euroko eragin ekonomikoa sortzea aurreikusten du, aurreko ekitaldian baino % 4,3 gehiago.
Makina-Erremintaren Nazioarteko Azokak digitalizazio, automatizazio eta robotika proiektu handizaleak erakutsiko ditu BECen
Martxoaren 2tik 6ra, bost egunez, 1.503 erakusketari eta 3.350 produktutik gora egongo dira bertan. Gainera, nazioarteari egingo diote azpimarra aurtengo edizioan, 70 herrialdetatik iritsitako bisitariak bilduko baititu.
Makina-Erremintaren Nazioarteko Azoka, euskal industriaren sendotasuna erakusteko topagunea
Euskal industriaren sendotasuna erakusteko eta merkatu berriak topatzeko aukera izango dute Makina-Erremintaren Nazioarteko Azokan parte hartzen duten enpresek. 34 herrialdetako 3.350 produktu eta zerbitzu berritzaile aurkeztuko dituzte, gehienak makinak.
Dermatosi nodularraren aurkako txertaketa Bizkaira eta Arabara zabaltzeko eskatu du berriro Jaurlaritzak
Espainiako Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura ministroari gutuna igorri dio Amaia Barredo sailburuak. Bertan esan dionez, azken fokuaren eta EAEren arteko distantzia txikitu egin da, eta, hortaz, gaixotasuna gure lurraldean zabaltzeko arriskuak gora egin du.
Gipuzkoako zahar-etxeetako erabiltzaileen senideek grebaren ondorioak salatu dituzte
Gipuzkoako zahar-etxeetako adinekoek jasotzen duten zaintza gero eta prekarioagoa dela salatu dute adinekoen senideek. Gipuzkoako egoitza eta eguneko zentroetako langileek 110 egun daramatzate greban, hitzarmen berri baten alde.
Beste hiru greba egun deitu dituzte martxorako eskola jantokietan
Lanuzteak martxoaren 10ean, 11n eta 12an egingo dituzte, gaur egun negoziazioetan duten "blokeo" egoera dela eta.
Gipuzkoako erresidentzietako langileen itxialdia Donostiako Emakumeen Etxean
ELAk deituta, Gipuzkoako adinekoen egoitzetako ehun bat langile Donostiako Emakumeen Etxean itxialdia egiten ari dira atzotik, babes soziala lortzeko eta lan-gatazkan Gipuzkoako Foru Aldundiak "berehala esku-hartzea" eskatzeko.
Lanera ez joatea erabaki dute Petronorreko hainbat langilek bentzenoaren eraginpean ez egoteko
ELAko iturriek adierazi dutenez, nahiz eta Eusko Jaurlaritzak inguruko herritarrei prebentzio-neurriak hartzea gomendatu, enpresak ez die beharginei inolako segurtasun jarraibiderik eman. LABek, bestalde, Petronorri eskatu dio geldi dezala lantegiaren jarduna, intzidentzia konpondu bitartean.
Tubacexek % 30 murriztu ditu irabaziak 2025ean, 15,9 milioi euro irabazi baititu
Salmentak % 6,3 jaitsi dira, 719,3 milioiraino. Hala ere, enpresak esan du eutsi egin diola "merkatuaren ahultasun orokorraren inguruneak" asko markatu duen urtean, "eredu integratuan, dibertsifikazio geografikoan eta balio erantsi handiko hainbat sektore eta nitxotan duen presentzian oinarritutako estrategiari esker", horrek "muga-zergen ziurgabetasunaren inpaktua arintzen" lagundu baitu.