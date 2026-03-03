El precio del petróleo sube cerca del 3 % y las Bolsas apuntan a nuevas caídas tras nuevos ataques sobre Irán
El precio del petróleo subía más de un 2 % antes de la apertura de las Bolsas europeas tras una nueva oleada de ataques sobre Irán llevados a cabo por Israel y Estados Unidos y el aviso de la Guardia Revolucionaria iraní de que atacará cualquier barco que atraviese el estrecho de Ormuz, por donde circula en torno a una quinta parte del petróleo mundial.
En concreto, el precio del barril de Brent -referencia en Europa- subía un 3,4 % en torno a las 08:15 horas, hasta los 80,34 dólares, al tiempo que el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, avanzaba un 2,8 %, hasta los 73,25 dólares.
En este contexto de incertidumbre, los futuros de las Bolsas europeas apuntan a nuevas caídas en la apertura de los mercados, cercanas al 1 % en Frankfurt y algo inferiores en París y Madrid.
Junto al precio del crudo, también está subiendo, el del gas natural, cuyo precio para entrega a un mes en el mercado TTF de Países Bajos, el de referencia en Europa, sube el 22 %, hasta los 53,14 dólares. En la jornada previa, ya llegó a dispararse más del 50 %, aunque finalmente cerró la jornada con una subida del 40,81 %.
Una de las claves de la subida de precios de petróleo y gas el cierre que "de facto" ha aplicado Irán en el estrecho de Ormuz, por donde sale en torno al 20 % del petróleo mundial y el gas catarí.
Un general de la Guardia Revolucionaria iraní advirtió este lunes de que no dejarán pasar "ni una gota de petróleo" por el estrecho de Ormuz y de que prenderán fuego a cualquier barco que intente cruzar por esa vía estratégica.
En el caso de España, la dependencia directa de Ormuz es limitada gracias a la diversificación de orígenes del suministro energético. Las importaciones de crudo a España alcanzaron los 61,423 millones de toneladas en 2025, lo que representa una caída del 4,9 % en 2025 con respecto al ejercicio anterior.
En esta línea, el Gobierno ha estimado que apenas el 5 % del petróleo y el 2 % del gas natural licuado (GNL) que llega a España transita por el Estrecho de Ormuz, según indicó la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen.
Las empresas vascas exportaron 1130 millones a Oriente Medio en 2025, el 3,8 % del total
Un total de 42 empresas vascas cuentan con 63 implantaciones en diversos países de Oriente Medio.
Pedrosa pide respetar que los alumnos lleven comida del exterior en la huelga de comedores, si lo permite el centro
La consjerera de Educación se ha referido a la huelga convocada para los días 10, 11 y 12 de marzo en demanda de una mejora de las condiciones laborales, después de la desarrollada durante otros tres días de la pasada semana, en la que, en algunos colegios, se retiró a los alumnos la comida que habían traído de casa. Pedrosa reclama a sindicatos y empresas que "no se levanten de la mesa" y lleguen a un acuerdo porque tienen "todos los mimbres" para alcanzarlo.
Pradales llama a la "desescalada" en Oriente y asegura que se tomarán "las medidas que sean necesarias" para las empresas vascas
Durante la inauguración en el BEC de la Bienal de Máquina y Herramienta, el lehendakari ha avanzado que el Gobierno Vasco ya estudia las "potenciales afecciones" por el conflicto en Oriente Próximo, y ha advertido del "riesgo real" de que se inicie una nueva "guerra".
Arranca la vigésima edición del MWC en Barcelona, con el foco en el espacio y el horizonte del 6G
El congreso Mobile World Congress, principal evento mundial sobre tecnología ligada a la conectividad, congrega más de 2900 expositores. El congreso se extenderá hasta el jueves 5 de marzo en el recinto de Gran Via de Fira de Barcelona, prevé superar los 100 000 visitantes y prevé generar un impacto económico de 585 millones de euros en el territorio, un 4,3 % más que en la edición anterior.
La Bienal Internacional de Máquina-Herramienta aterriza en el BEC con proyectos ambiciosos de digitalización, automatización y robótica
Desde este lunes y hasta el próximo 6 de marzo, durante cinco jornadas, contará con la presencia de 1503 firmas expositoras y más de 3350 productos. Además, reforzará su internacionalización, con visitantes de cerca de 70 países.
Bienal Internacional de Máquina-Herramienta, punto de encuentro para mostrar la solidez de la industria vasca
Las empresas participantes podrán mostrar la solidez de la industria vasca y encontrar nuevos mercados. Se presentarán cerca de 3350 productos y servicios innovadores, de 34 países; la mayoría máquinas.
El Gobierno Vasco reitera su exigencia de ampliar a Bizkaia y Álava la vacunación contra la dermatosis nodular
En una carta remitida al ministro español de Agricultura, Pesca y Alimentación, la consejera del ramo del ejecutivo vasco argumenta que se han acortado las distancias entre el último foco, detectado en Huesca el 27 de febrero, y Euskadi, lo que supone un aumento objetivo del riesgo.
Familiares de usuarios de las residencias de Gipuzkoa denuncian las consecuencias de la huelga
Familiares de usuarios de las residencias de Gipuzkoa denuncian que el cuidado que reciben sus mayores es cada vez más precario. Las trabajadoras de las residencias y centros de día de Gipuzkoa llevan 110 jornadas de huelga, para conseguir un nuevo convenio. Piden a la Diputación de Gipuzkoa que busque una solución al problema.
Convocadas para marzo otras tres jornadas de huelga en los comedores escolares
Los paros se realizarán los días 10, 11 y 12 de marzo, dada la situación de "bloqueo".