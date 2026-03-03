Conflicto en Oriente Próximo
El precio del petróleo sube cerca del 3 % y las Bolsas apuntan a nuevas caídas tras nuevos ataques sobre Irán

Junto al precio del crudo, también está subiendo, el del gas natural, cuyo precio para entrega a un mes en el mercado TTF de Países Bajos, el de referencia en Europa, sube el 22 %, hasta los 53,14 dólares.
Agencias | EITB

El precio del petróleo subía más de un 2 % antes de la apertura de las Bolsas europeas tras una nueva oleada de ataques sobre Irán llevados a cabo por Israel y Estados Unidos y el aviso de la Guardia Revolucionaria iraní de que atacará cualquier barco que atraviese el estrecho de Ormuz, por donde circula en torno a una quinta parte del petróleo mundial.

En concreto, el precio del barril de Brent -referencia en Europa- subía un 3,4 % en torno a las 08:15 horas, hasta los 80,34 dólares, al tiempo que el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, avanzaba un 2,8 %, hasta los 73,25 dólares.

En este contexto de incertidumbre, los futuros de las Bolsas europeas apuntan a nuevas caídas en la apertura de los mercados, cercanas al 1 % en Frankfurt y algo inferiores en París y Madrid.

Junto al precio del crudo, también está subiendo, el del gas natural, cuyo precio para entrega a un mes en el mercado TTF de Países Bajos, el de referencia en Europa, sube el 22 %, hasta los 53,14 dólares. En la jornada previa, ya llegó a dispararse más del 50 %, aunque finalmente cerró la jornada con una subida del 40,81 %.

Una de las claves de la subida de precios de petróleo y gas el cierre que "de facto" ha aplicado Irán en el estrecho de Ormuz, por donde sale en torno al 20 % del petróleo mundial y el gas catarí. 

Un general de la Guardia Revolucionaria iraní advirtió este lunes de que no dejarán pasar "ni una gota de petróleo" por el estrecho de Ormuz y de que prenderán fuego a cualquier barco que intente cruzar por esa vía estratégica.

En el caso de España, la dependencia directa de Ormuz es limitada gracias a la diversificación de orígenes del suministro energético. Las importaciones de crudo a España alcanzaron los 61,423 millones de toneladas en 2025, lo que representa una caída del 4,9 % en 2025 con respecto al ejercicio anterior.

En esta línea, el Gobierno ha estimado que apenas el 5 % del petróleo y el 2 % del gas natural licuado (GNL) que llega a España transita por el Estrecho de Ormuz, según indicó la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen.

