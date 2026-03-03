GATAZKA EKIALDE HURBILEAN

Petrolioaren prezioak % 3 inguru egin du gora, eta burtsek jaitsiera berriak espero dituzte, Iranen aurkako erasoen ostean

Petrolio gordinaren prezioarekin batera, gas naturalarena ere igotzen ari da; izan ere, Herbehereetako TTF merkatuan, Europan erreferentzia dena, hilabeteko epean entregatzeko gasaren prezioa beste % 22 igo da, 53,14 dolarreraino.

gasolina erregaia pixabay
Gasolindegia.
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Petrolioaren prezioa % 2 baino gehiago igo da astearte honetan Europako Burtsak ireki aurretik, Israelek eta Estatu Batuek Irani egindako erasoaren ondorioz, eta Irango Guardia Iraultzaileak Ormuzko itsasartea zeharkatzen duen edozein ontziri eraso egingo diola jakinarazi ondoren. Ormuzetik igarotzen da munduko petrolioaren bosten bat inguru. 

Zehazki, Brent upelaren prezioa (Europan erreferentziazkoa) % 3,4 igo da 08:15 inguruan, 80,34 dolarreraino, eta AEBn erreferentzia den West Texas Intermediate upelak (WTI), berriz, % 2,8 egin du gora, 73,25 dolarreraino.

Ziurgabetasun testuinguru horretan, merkatuak zabaltzean beherakada berriak espero dira Europako Burtsetan % 1 ingurukoak Frankfurten eta zertxobait txikiagoak Parisen eta Madrilen.

Petrolio gordinaren prezioarekin batera, gas naturalarena ere igotzen ari da; izan ere, Herbehereetako TTF merkatuan, Europan erreferentzia dena, hilabeteko epean entregatzeko gasaren prezioa beste % 22 igo da, 53,14 dolarreraino. Aurreko egunean, % 50eraino igo zen, baina, azkenean, % 40,81eko igoerarekin itxi zuen eguna.

Petrolioaren eta gasaren prezioen igoeraren gakoetako bat da Iranek Ormuzko itsasartea "de facto" itxi izana, hortik ateratzen baita munduko petrolioaren % 20 inguru, bai eta  Qatarreko gas naturala ere.

Irango Guardia Iraultzaileko jeneral batek astelehenean ohartarazi zuen ez dutela "petrolio tanta bat ere" pasatzen utziko Ormuzko itsasartetik, eta su emango diotela bide estrategiko horretatik igarotzen saiatzen den edozein ontziri.

Espainiaren kasuan, Ormuzekiko zuzeneko mendekotasuna mugatua da, energia horniduraren jatorriak dibertsifikatuta dituelako. Petrolio gordinaren inportazioak 61,423 milioi tonara iritsi ziren 2025ean Espainian, aurreko urtean baino % 4,9 gutxiago. 

Ildo horretan, Gobernuak kalkulatu du petrolioaren % 5 eta Espainiara iristen den gas natural likidotuaren (GNL) % 2 baino ez dela Ormuzko itsasartetik igarotzen, Gobernuko hirugarren presidenteorde eta Trantsizio Ekologikorako eta Erronka Demografikorako ministro Sara Aagesenek adierazi duenez.

Petrolio Ekialde Hurbila Munduko albisteak Gas naturala Burtsa Ekonomia

X