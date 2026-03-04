Sánchez: "La posición del Gobierno se resume en 'No a la guerra'"

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha asegurado que la posición del Ejecutivo frente al conflicto bélico en Oriente Medio desencadenado por los ataques de EE.UU. e Israel a Irán se resume "en cuatro palabras" con un "No a la guerra", el lema que se popularizó con la guerra de Irak de 2003.

Se ha referido en concreto a aquel conflicto "que en teoría se dijo entonces se hacía para eliminar las armas de destrucción masiva de Sadam Hussein, llevar la democracia y garantizar la seguridad global" pero que, ha advertido, "produjo el efecto contrario", con más inseguridad, terrorismo y efectos en la economía global.

"Ese fue el regalo del trío de las Azores a los europeos de entonces: un mundo más inseguro", ha sentenciado en su declaración institucional sin preguntas desde el Palacio de la Moncloa para explicar la situación generada por la escalada bélica a raíz de los bombardeos de EE.UU. e Israel sobre Irán.

Ha señalado que si bien "es verdad que aún es pronto para saber si la guerra de Irán tendrá consecuencias semejantes a la de Irak (...) lo que sí sabemos es que de ella no va a salir un orden internacional más justo. Ni tampoco va a salir de ella salarios más altos, ni mejores servicios públicos, ni un medio ambiente más saludable. De hecho, lo que de momento podemos vislumbrar son más incertidumbre económica, subidas de precio de petróleo y también del gas".

"Por eso -ha señaldo-, desde España estamos en contra de este desastre. Porque entendemos que los gobiernos estamos aquí para mejorar la vida de la gente, para aportar soluciones a los problemas, no para empeorar la vida de la gente. Y es absolutamente inaceptable que aquellos dirigentes que son incapaces de cumplir con ese cometido usen el humo de la guerra para ocultar su fracaso y llenar de paso los bolsillos de unos pocos. Los de siempre. Los únicos que ganan cuando el mundo deja de construir hospitales para construir misiles".

Ha querido recordar que "la ciudadanía española siempre repudió la dictadura de Saddam Hussein en Irak, pero no por ello apoyó la guerra de Irak. Porque era ilegal, porque era injusta y porque no supuso una resolución real a casi ninguno de los problemas que pretendió resolver", y ha continuado manifestando su rechazo al "terrible" régimen de los ayatolás de Iran, "que reprime, que mata vilmente a sus ciudadanos, particularmente a las mujeres. Pero al mismo tiempo rechazamos este conflicto y pedimos una solución diplomática y política". Considera que "no se puede responder a una ilegalidad con otra".

Según Sánchez, "algunos nos van a acusar de ser ingenuos por hacerlo, pero lo ingenuo es pensar que la solución es la violencia. Ingenuo es creer que las democracias o el respeto entre naciones brotan de las ruinas. O pensar que practicar un seguidismo ciego y servil es una forma de liderar".

“Muy a menudo las grandes guerras estallan por una concatenación de respuestas que se van de las manos por culpa de errores de cálculo, fallos técnicos, acontecimientos imprevistos. Por tanto, debemos aprender de la historia y no podemos jugar a la ruleta rusa con el destino de millones de personas. Las potencias involucradas en este conflicto deben cesar inmediatamente las hostilidades y apostar por el diálogo y la diplomacia", ha recalcado.

«El Gobierno va a seguir exigiendo un cese de las hostilidades y una resolución diplomática de esta Guerra. Y quiero explicitarlo, porque sí, la palabra adecuada es exigir, porque España es un miembro pleno de la UE, de la OTAN y de la comunidad internacional. Esta crisis también nos afecta a nosotros, a los europeos, y por ende, a los españoles. Y por eso tenemos que exigir la resolución a EE.UU, a Irán e Israel para que paren antes de que sea demasiado tarde», ha agregado.

Ha asegurado que España no será "cómplice de algo malo para el mundo" como es la guerra en Irán "solo por el miedo a las represalias de alguno", en una referencia velada a Donald Trump, tras las amenazas de este a España pos su popsición ante este conflicto.

"El gobierno de España está con quienes tienen que estar. Está con los valores que nuestros padres y abuelos fijaron en nuestra constitución. España está con los principios fundacionales de la Unión Europea. Está con la Carta de Naciones Unidas. Está con el derecho internacional y, por tanto, está con la paz y la existencia pacífica entre países y su convivencia", ha concluído.

Medidas ante la incertidumbre económica

Sánchez ha garantizado ante esa situación que el Gobierno, si es necesario, ayudará a los hogares, trabajadores y empresas que se puedan ver afectados por el impacto económico.



"España cuenta en estos momentos con los recursos necesarios para hacer frente a esta crisis. Tenemos la capacidad, también la voluntad política, y lo haremos -ha apostillado- de la mano de los agentes sociales, como lo hicimos durante la pandemia, la crisis energética o recientemente la crisis arancelaria".



Garantía de evacuación

También ha prometido asistencia a los españoles que se encuentran en la región para ayudarles a regresar, algo para lo que ha dicho que están trabajando "día y noche" el servicio exterior y el ejército.



Las operaciones de evacuación ha precisado que son muy delicadas debido a que el espacio aéreo no es seguro, pero ha insistido en que los españoles en la región pueden tener la certeza de que se les va a proteger y se les traerá de vuelta al país