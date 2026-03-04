Albiste da
Sanchez: "'Gerrari ez'leloarekin laburbiltzen da Gobernuaren jarrera"

Pedro Sanchez Gobernuko presidenteak ziurtatu duenez, AEBk eta Israelek Irani egindako erasoek Ekialde Hurbilean eragindako gatazka belikoaren aurrean Gobernuak duen jarrera bi hitzetan laburbiltzen da, "Gerrari ez", 2003ko Irakeko gerraren harira batera zabaldu zen leloa.

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Pedro Sanchez Gobernuko presidenteak ziurtatu duenez, AEBk eta Israelek Irani egindako erasoek Ekialde Hurbilean eragindako gatazka belikoaren aurrean Gobernuak duen jarrera bi hitzetan laburbiltzen da, "Gerrari ez", 2003ko Irakeko gerraren harira batera zabaldu zen leloa.

Gatazka hari buruz aritu da zehazki: "Teorian Sadam Husseinen sunstiketa masiboko armak deusezteko, demokrazia hara eramateko eta segurtasun globala bermatzeko" egin zen gerra, baina, ohartarazi duenez, "kontrako efektua eragin zuen", segurtasun falta eta terrorismoa areagotu eta ekonomia globala kolpatu ziren. 

"Hori izan zen Azoretako hirukoak orduko europarrei egindako oparia: segurtasun gutxiagoko mundua", esan du AEBk eta Israelek Iranen kontra egindako bonbardaketen harira hauspotu den egoeraren inguruko azalpenak emateko Moncloako Jauregian, galderarik gabe egin duen agerraldi instituzionalean. 

Irango aiatolen erregimen "lazgarria" arbuiatzen duela berretsi du presidenteak, baina haren ustez, ezin zaio "ilegaltasun bati beste batekin erantzun". 

"Horrela hasten dira gizateriaren hondamendi handiak. Ezin da erruleta errusiarrera jolastu milioika pertsonen patuarekin", azpimarratu du, eta liskarrak eteteko eta gatazkari irtenbide diplomatikoa emateko deia egin du.

Sanchezek ziurtatu duenez, Espainia ez da "munduarentzat kaltegarria den zerbaiten konplize izango", Irango gerra kasu, "bakarren baten errepresalien beldur hutsagatik", AEBko presidente Donald Trumpek Espiniari egindako mehatxuei erreferentzia lausoa eginez, izan ere Trumpek merkataritza lerroak etetearekin mehatxatu du Espainia, honek Irango gerraren inguruan duen jarreragatik. 

