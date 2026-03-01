Irán
Irán completa el triunvirato que dirigirá el país hasta la elección del sucesor de Jameneí

El clérigo Alireza Arafi parece, a primera vista, alejado de la cúpula iraní y de su estamento de seguridad pero en realidad está profundamente implicado en los quehaceres diarios del estamento clerical.
Jameneí heriotza
Euskaraz irakurri: Khameneiren ondorengoa aukeratu arte herrialdea zuzenduko duen triunbiratua osatu du Iranek
Agencias | EITB

El clérigo Alireza Arafi ha sido elegido para completar el último vértice del Consejo de Liderazgo de Irán, el triunvirato de transición conformado junto al presidente del país, Masud Pezeshkian, y el jefe del poder Judicial, Gholamhosein Mohseni-Ejei, para llenar provisionalmente el vacío dejado tras la muerte del líder supremo Alí Jamenei con vistas a la próxima elección de un sucesor.

Arafi parece, a primera vista, alejado de la cúpula iraní y de su estamento de seguridad pero en realidad está profundamente implicado en los quehaceres diarios del estamento clerical.

El clérigo, de 67 años, es vicepresidente segundo de la Asamblea de Expertos (el cuerpo deliberativo que elige al líder supremo) y ha sido miembro del poderoso Consejo de Guardianes, que examina a los candidatos electorales y las leyes aprobadas por el Parlamento, y además ejerce como presidente de los Seminarios Islámicos de Irán. En 2022 llegó a ser recibido en audiencia privada por el Papa Francisco.

El Gobierno iraní no ha perdido un minuto en recomponer a su cúpula en plena continuación de las operaciones conjuntas de EE. UU. e Israel contra el país.

¿Cómo va a ser el proceso para sustituir a Jameneí?
Washington (United States), 30/01/2026.- US President Donald Trump signs executive orders in the Oval Office at the White House, Washington, DC, USA, 30 January 2026.
Hace  min.

Trump se muestra dispuesto a negociar con los nuevos líderes de Irán

"Quieren hablar, y he accedido a hacerlo, así que hablaré con ellos", ha declarado en una entrevista telefónica. No obstante, no ha detallado cuándo comenzarían las nuevas conversaciones. Por su parte, el ministro de Exteriores omaní ha asegurado que su homólogo iraní le ha trasmitido la disposición de Irán a "cualquier esfuerzo que contribuya a detener la escalada y restablecer la estabilidad"

TEHRAN (Iran (Islamic Republic Of)), 01/03/2026.- Mourners react following the death of Iranian Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei; at Enqelab Square in Tehran, Iran, 01 March 2026.
Hace  min.

Irán confirma la muerte de Jameneí y promete una gran operación militar en venganza

Después de casi 40 años de mandato, el mando queda ahora en manos de un consejo con el presidente Pezeshkian a la cabeza y el ayatolá Alireza Arafi como sustituto interino de Jameneí, y Trump cree que ahora es más fácil la vía diplomática. Sin embargo, Trump ha amenazado con golpear Irán con "una fuerza nunca antes vista" si cumple su promesa de atacar con una ofensiva histórica a los EE. UU.

