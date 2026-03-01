Iran
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Khameneiren ondorengoa aukeratu arte herrialdea zuzenduko duen triunbiratua osatu du Iranek

Lehen begiratuan, badirudi Alireza Arafi klerikoa Irango kupulatik eta segurtasun estamentutik urrun dagoela, baina oso inplikatuta dago klerikoen eguneroko zereginetan.

Jameneí heriotza
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Alireza Arafi klerikoa aukeratu dute Irango Liderren Kontseiluaren azken erpina osatzeko, alegia, Masud Pezexkian herrialdeko presidentearekin eta Gholam-Hossein Mohseni-Exei botere judizialeko buruarekin batera, trantsizioko triunbiratua zuzentzeko.

Ali Khamenei buruzagi gorenaren heriotzak utzitako hutsunea behin-behinean beteko dute horrela, haren ordezkoa hautatu bitartean.

Lehen begiratuan, badirudi Alireza Arafi klerikoa Irango kupulatik eta segurtasun estamentutik urrun dagoela, baina oso inplikatuta dago klerikoen eguneroko zereginetan.

67 urte ditu, Adituen Batzarreko (lider gorena aukeratzen duen taldea) bigarren presidenteordea da, eta Zaindarien Kontseilu boteretsuko kide izan da. Kontseilu horrek hauteskunde hautagaiak eta Parlamentuak onartutako legeak aztertzen ditu, eta, gainera, Irango Mintegi Islamikoetako presidente ere bada. 2022an, Frantzisko aita santuak harrera pribatua egin zion.

Irango Gobernuak ez du minutu bat ere galdu bere buruzagitza berriro osatzeko, AEBren eta Israelen erasoak gelditu ez badira ere. 

Iran Munduko albisteak

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X