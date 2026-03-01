Khameneiren ondorengoa aukeratu arte herrialdea zuzenduko duen triunbiratua osatu du Iranek
Lehen begiratuan, badirudi Alireza Arafi klerikoa Irango kupulatik eta segurtasun estamentutik urrun dagoela, baina oso inplikatuta dago klerikoen eguneroko zereginetan.
Alireza Arafi klerikoa aukeratu dute Irango Liderren Kontseiluaren azken erpina osatzeko, alegia, Masud Pezexkian herrialdeko presidentearekin eta Gholam-Hossein Mohseni-Exei botere judizialeko buruarekin batera, trantsizioko triunbiratua zuzentzeko.
Ali Khamenei buruzagi gorenaren heriotzak utzitako hutsunea behin-behinean beteko dute horrela, haren ordezkoa hautatu bitartean.
67 urte ditu, Adituen Batzarreko (lider gorena aukeratzen duen taldea) bigarren presidenteordea da, eta Zaindarien Kontseilu boteretsuko kide izan da. Kontseilu horrek hauteskunde hautagaiak eta Parlamentuak onartutako legeak aztertzen ditu, eta, gainera, Irango Mintegi Islamikoetako presidente ere bada. 2022an, Frantzisko aita santuak harrera pribatua egin zion.
Irango Gobernuak ez du minutu bat ere galdu bere buruzagitza berriro osatzeko, AEBren eta Israelen erasoak gelditu ez badira ere.
Irango buruzagi berriekin negoziatzeko prest agertu da Trump
"Hitz egin nahi dute, eta onartu egin dut; beraz, haiekin hitz egingo dut", adierazi du telefonoz egin dioten elkarrizketa batean. Hala ere, ez du zehaztu noiz hasiko diren negoziatzen. Bestalde, Omango Atzerri ministro Badr al Busaidik ziurtatu du Irango bere kide Abas Araqchik esan diola eginahalak egingo dituela erasoak gelditzeko eta egonkortasuna berreskuratzeko"
Ziurgabetasuna nagusi hegaldiak bertan behera geratu eta harrapatuta geratu diren euskal herritarren artean
Dozenaka hegaldi bertan behera geratu dira azken orduotako erasoen ondoren, eta milaka turistak ez dakite noiz itzuli ahal izango diren etxera.
Hainbat pertsona hil dira Israel eta Iranen arteko eraso trukean
Alde batetik, Israelek hainbat eraso burutu ditu gaur Teherenen. Bestalde, bederatzi pertsona hil dira misil batek jota Israel erdialdean. Gainera, AEBko hiru militar zendu dira estatubatuarrek eta israeldarrek Iranen aurka abiatutako operazioan.
Iranek Khameneiren heriotza baieztatu, eta operazio militar handia agindu du mendekatzeko
Ia 40 urtez agintean egon ostean, Pezexkian presidentea buru duen kontseilu baten esku geratuko da boterea, eta Alireza Arafi izango da jarduneko aiatola. Trumpek uste du orain bide diplomatikoa errazagoa dela, baina ohartarazi duenez, Iranek hitza betez gero, "sekula ikusi gabeko indarrarekin" erantzungo du.
Gutxienez sei pertsona hil dira AEBk Pakistanen duen kontsulatuaren aurrean izandako protestetan
Ehunka manifestari AEBko egoitza diplomatikoari eraso egiten saiatu dira, Iranen aurkako erasoa eta Ali Khamenei aiatolaren hilketa salatzeko.
"Beldurra eta itxaropena" nahastean dituzte Euskadin bizi diren irandarrek
Israelek eta AEBk euren herriaren aurka egindako erasoaren aurrean, sentimendu kontrajarriak dituzte Shimak, duela 17 urte Bilbon bizi den irandarrak, eta Mashak, 2019tik Bizkaian bizi denak. Batetik, gerra baten beldur dira, baina, bestetik, erregimena amaitzeko aukera gisa ikusten dute erasoa.
Ali Jamenei, Irango Errepublika Islamikoko buruzagi gorena, erasoetan hil den "zantzu asko" daudela esan du Netanyahuk
"Jameneik bizirik jarraitzen ez duen zantzu asko daude", ziurtatu du Israelgo lehen ministroak, AEBek eta Israelek Irango Errepublika Islamikoaren aurka larunbat honetan egindako erasoen ostean.
Ormuzko itsasartea, jomugan, Iranen aurkako erasoen ostean
Munduko erregai-bide komertzial nagusietako bat da, eta, bertatik, munduko petrolio- eta gas-ekoizpenaren % 20 inguru garraiatzen dute. Egunero, batez beste 144 itsasontzi igarotzen dira bertatik.
200 hildako baino gehiago baieztatu dituzte Iranen
Teheranek 85era igo du Minabeko ikastetxean hildakoen kopurua, eta Israelen eta AEBren arteko erasoaldi bateratua “ekintza barbaroa” dela esan du.