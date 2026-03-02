Hizbulá ataca Israel desde Líbano y el Ejército israelí responde con bombardeos en Beirut

El grupo chií Hizbulá ha lanzado varios proyectiles contra el norte de Israel desde Líbano, unos ataques que el propio movimiento se ha atribuido y que han sido respondidos por el Ejército israelí con bombardeos sobre territorio libanés, incluidos los suburbios del sur de Beirut.

Según han informado las Fuerzas de Defensa de Israel, las alertas se han activado poco después de la medianoche en el norte del país La Fuerza Aérea interceptó al menos un proyectil y no se han registrado víctimas ni daños, aunque otros cohetes han caído en zonas abiertas.

Horas después, Hizbulá ha reivindicado el ataque, dirigido contra el área al sur de Haifa, en un comunicado difundido por medios como Al Jazeera. El grupo ha asegurado que actúa "en legítima defensa" y en respuesta a la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jameneí.

Por su parte, el Ejército israelí ha afirmado que está respondiendo de forma "vigorosa" con bombardeos contra objetivos de Hizbulá en todo Líbano Israel ha intensificado además los ataques sobre el Dahye, los suburbios meridionales de Beirut, considerados bastión del grupo chií.

Estos enfrentamientos se producen en plena escalada regional tras la ofensiva conjunta de Israel y Estados Unidos contra Irán, que dejó más de 200 muertos, incluido Jameneí y varios altos mandos militares Desde entonces, Irán ha respondido con ataques contra Israel y contra países aliados de Estados Unidos en la región, con al menos una decena de víctimas mortales.

Transición en Irán

En este contexto, el presidente estadounidense, Donald Trump, ha asegurado en entrevistas a medios internacionales que contempla distintas opciones para una transición en Irán. Trump ha señalado que el modelo aplicado en Venezuela sería "perfecto" y ha defendido que la ofensiva podría prolongarse hasta cuatro semanas.

Asimismo, ha planteado que la ciudadanía iraní pueda movilizarse para reemplazar a su Gobierno una vez concluya la ofensiva militar.

En otra de sus declaraciones, el mandatario ha afirmado que dispone de "tres opciones muy buenas"para el futuro político de Irán, aunque ha evitado concretarlas Trump ha insistido en que prefiere" terminar el trabajo primero "antes de desvelar posibles escenarios para el liderazgo del país.