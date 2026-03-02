Hizbulá ataca Israel desde Líbano y el Ejército israelí responde con bombardeos en Beirut
El grupo chií Hizbulá ha lanzado varios proyectiles contra el norte de Israel desde Líbano, unos ataques que el propio movimiento se ha atribuido y que han sido respondidos por el Ejército israelí con bombardeos sobre territorio libanés, incluidos los suburbios del sur de Beirut.
Según han informado las Fuerzas de Defensa de Israel, las alertas se han activado poco después de la medianoche en el norte del país La Fuerza Aérea interceptó al menos un proyectil y no se han registrado víctimas ni daños, aunque otros cohetes han caído en zonas abiertas.
Horas después, Hizbulá ha reivindicado el ataque, dirigido contra el área al sur de Haifa, en un comunicado difundido por medios como Al Jazeera. El grupo ha asegurado que actúa "en legítima defensa" y en respuesta a la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jameneí.
Por su parte, el Ejército israelí ha afirmado que está respondiendo de forma "vigorosa" con bombardeos contra objetivos de Hizbulá en todo Líbano Israel ha intensificado además los ataques sobre el Dahye, los suburbios meridionales de Beirut, considerados bastión del grupo chií.
Estos enfrentamientos se producen en plena escalada regional tras la ofensiva conjunta de Israel y Estados Unidos contra Irán, que dejó más de 200 muertos, incluido Jameneí y varios altos mandos militares Desde entonces, Irán ha respondido con ataques contra Israel y contra países aliados de Estados Unidos en la región, con al menos una decena de víctimas mortales.
Transición en Irán
En este contexto, el presidente estadounidense, Donald Trump, ha asegurado en entrevistas a medios internacionales que contempla distintas opciones para una transición en Irán. Trump ha señalado que el modelo aplicado en Venezuela sería "perfecto" y ha defendido que la ofensiva podría prolongarse hasta cuatro semanas.
Asimismo, ha planteado que la ciudadanía iraní pueda movilizarse para reemplazar a su Gobierno una vez concluya la ofensiva militar.
En otra de sus declaraciones, el mandatario ha afirmado que dispone de "tres opciones muy buenas"para el futuro político de Irán, aunque ha evitado concretarlas Trump ha insistido en que prefiere" terminar el trabajo primero "antes de desvelar posibles escenarios para el liderazgo del país.
Será noticia: Conflicto en Irán, Bienal Máquina-Herramienta y previa del 3 de marzo
Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
La tensión en el estrecho de Ormuz dispara el crudo y paraliza rutas marítimas y aéreas
Las principales navieras han suspendido su actividad en la zona y más de 3.000 vuelos han sido cancelados desde el inicio del conflicto en Oriente Próximo
La UE advierte de que Oriente Próximo "tiene mucho que perder" con una guerra y exige "moderación"
Los ministros de Asuntos Exteriores de la UE han denunciado los ataques de Irán contra países vecinos, y han pedido una desescalada y evitar medidas perjudiciales como el cierre del estrecho de Ormuz.
Trump se muestra dispuesto a negociar con los nuevos líderes de Irán
"Quieren hablar, y he accedido a hacerlo, así que hablaré con ellos", ha declarado en una entrevista telefónica. No obstante, no ha detallado cuándo comenzarían las nuevas conversaciones. Por su parte, el ministro de Exteriores omaní ha asegurado que su homólogo iraní le ha trasmitido la disposición de Irán a "cualquier esfuerzo que contribuya a detener la escalada y restablecer la estabilidad"
Irán completa el triunvirato que dirigirá el país hasta la elección del sucesor de Jameneí
El clérigo Alireza Arafi parece, a primera vista, alejado de la cúpula iraní y de su estamento de seguridad pero en realidad está profundamente implicado en los quehaceres diarios del estamento clerical.
Incertidumbre entre los vascos confinados en hoteles tras cancelarse sus vuelos
Decenas de vuelos han sido cancelados tras los ataques cruzados, y miles de turistas no saben cuándo podrán regresar a sus casas.
Fallecen varias personas en el cruce de ataques entre Israel e Irán
La ciudad de Teherán ha sufrido este domingo una nueva tanda de ataques por parte de la aviación israelí. Por otro lado, nueve personas han muerto por el impacto de un misil iraní en la localidad de Beit Semesh, en el centro de Israel. También tres militares estadounidenses han fallecido durante la operación "Furia Épica".
¿Cómo va a ser el proceso para sustituir a Jameneí?
Ryma Sheermohammadi, experta en sociopolítica iraní y geopolítica, ha analizado en "Teleberri" de ETB la nueva etapa que afronta Irán tras la muerte del ayatolá Alí Jameneí. Así se están viviendo estas horas de máxima tensión.
Irán confirma la muerte de Jameneí y promete una gran operación militar en venganza
Después de casi 40 años de mandato, el mando queda ahora en manos de un consejo con el presidente Pezeshkian a la cabeza y el ayatolá Alireza Arafi como sustituto interino de Jameneí, y Trump cree que ahora es más fácil la vía diplomática. Sin embargo, Trump ha amenazado con golpear Irán con "una fuerza nunca antes vista" si cumple su promesa de atacar con una ofensiva histórica a los EE. UU.