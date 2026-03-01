Israel lanza nuevos ataques sobre “el corazón de Teherán”
La ciudad de Teherán sufre una nueva tanda de ataques este domingo por parte de la aviación israelí, según han confirmado las Fuerzas de Defensa de Israel en un comunicado en su canal en Telegram y, al parecer, están afectando a zonas de la ciudad donde se encuentran sedes oficiales.
De hecho, la Media Luna Roja Iraní ha anunciado este domingo que fuerzas estadounidenses e israelíes están bombardeando su sede en Teherán, según informó Irib, la televisión estatal iraní en su canal de X.
Los ataques también se dirigen "de forma intensa" contra el edificio de la televisión estatal iraní en Teherán, según el diario saudí Al-Arabiya.
"Por primera vez desde el inicio de la Operación 'León Rugiente': Las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) atacan objetivos pertenecientes al régimen terrorista iraní en el corazón de Teherán", ha escrito el organismo castrense israelí.
"La Fuerza Aérea de Israel, guiada por la inteligencia de las FDI, ha iniciado una oleada de ataques contra objetivos pertenecientes al régimen terrorista iraní en Teherán", añadió.
Te puede interesar
Al menos seis muertos en las protestas ante el Consulado de EE. UU. en Pakistán por la muerte de Jamenei
Cientos de manifestantes han intentado asaltar la sede diplomática norteamericana en proitesta por el ataque contra Irán y el asesinato de su líder, el ayatolá Ali Jameneí.
Las iraníes que viven en Euskadi están "entre el miedo y la esperanza" ante el ataque
Shima, iraní que lleva 17 años en Bilbao, y Masha, afincada desde hace 7 años en Bizkaia, no ocultan sus sentimientos encontrados ante el ataque de Israel y EE. UU. Por un lado, lo viven con "esperanza" porque quieren el fin de régimen iraní, aunque temen una guerra y las consecuencias que esta podría tener entre sus allegados.
Irán confirma la muerte de Jameneí y promete una gran operación militar en venganza
Después de casi 40 años de mandato, el mando queda ahora en manos de un consejo con el presidente Pezeshkian a la cabeza y el ayatolá Alireza Arafi como sustituto interino de Jameneí, y Trump cree que ahora es más fácil la vía diplomática. Sin embargo, Trump ha amenazado con golpear Irán con "una fuerza nunca antes vista" si cumple su promesa de atacar con una ofensiva histórica a los EE. UU.
El líder supremo de Irán, Ali Jamenei, podría haber muerto en los ataques
"Hay muchas señales de que Jamenei no sigue con vida", ha asegurado el primer ministro israelí tras los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel este sábado contra la República Islámica de Irán.
El estrecho de Ormuz, en el punto de mira tras los ataques contra Irán
Se trata de una de las principales rutas comerciales de combustible del mundo, por donde se transporta cerca del 20 % de la producción mundial de crudo y también de gas. Cada día transitan un promedio de 144 buques.
La Media Luna Roja confirma más de 200 muertos en Irán
Teherán ha elevado a 85 las víctimas en un colegio de Minab y ha calificado de “acto bárbaro” la ofensiva conjunta de Israel y Estados Unidos.
Al menos 57 niñas mueren en un bombardeo israelí contra una escuela en el sur de Irán
En el momento del ataque había 170 alumnas en el centro, por lo que se teme que la cifra de fallecidas aumente.
Irán ataca posiciones militares de EEUU en Bahréin, Qatar, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos
Irán ha respondido al ataque masivo desencadenado esta mañana por Estados Unidos e Israel con misiles dirigidos no solo contra territorio israelí, sino contra posiciones militares norteamericanas en sus bases en la región, concretamente en Bahréin, Qatar, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos.
La UE y líderes internacionales piden contención tras los ataques contra Irán
Kaja Kallas advierte de que Teherán es “una grave amenaza para la seguridad mundial” y Sánchez reclama desescalada y diálogo.