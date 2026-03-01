ATAQUE CONTRA IRÁN
Israel lanza nuevos ataques sobre “el corazón de Teherán”

Al parecer, se trata de ataques contra edificios oficiales, entre ellos la sede la Media Luna Roja y la televisión estatal iraní.
TEHRAN (IRAN(Islamic Republic Of)), 01/03/2026.- Smoke rises in central Tehran after an Israeli attack in Iran, 01 March 2026. A joint Israeli and US military operation continues on its second day after targeting multiple locations across Iran in the early hours of 28 February 2026, with Iran later launching retaliatory attacks. (Teherán) EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH
Ataque sobre Teherán. Foto: EFE
La ciudad de Teherán sufre una nueva tanda de ataques este domingo por parte de la aviación israelí, según han confirmado las Fuerzas de Defensa de Israel en un comunicado en su canal en Telegram y, al parecer, están afectando a zonas de la ciudad donde se encuentran sedes oficiales.

De hecho, la Media Luna Roja Iraní ha anunciado este domingo que fuerzas estadounidenses e israelíes están bombardeando su sede en Teherán, según informó Irib, la televisión estatal iraní en su canal de X.

Los ataques también se dirigen "de forma intensa" contra el edificio de la televisión estatal iraní en Teherán, según el diario saudí Al-Arabiya.

"Por primera vez desde el inicio de la Operación 'León Rugiente': Las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) atacan objetivos pertenecientes al régimen terrorista iraní en el corazón de Teherán", ha escrito el organismo castrense israelí.

"La Fuerza Aérea de Israel, guiada por la inteligencia de las FDI, ha iniciado una oleada de ataques contra objetivos pertenecientes al régimen terrorista iraní en Teherán", añadió.

