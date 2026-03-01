Israelek "Teheranen bihotza" jo du azken eraso oldean
Antza denez, eraikin ofizialen aurkako erasoak izan dira; besteak beste, Ilargi Gorriaren eta Irango telebistaren egoitzen aurkakoak.
Israelgo hegazkinek beste eraso sorta bat egin dute Teheranen aurka igande honetan, Israelgo Defentsa Indarrek Telegram bidez jakinarazi dutenez, eta, antza denez, egoitza ofizialak dauden zonaldeak jo dituzte.
Irango telebista publikoak X sare sozialean zabaldu duenaren arabera, AEBko eta Israelgo indarrak Teherango egoitza bonbardatzen ari dira, Irango Ilargi Gorriaren esanetan.
Irango telebistak Teheranen duen eraikinaren aurka ere egin dute, Saudi Arabiako Al-Arabiya hedabidearen arabera.
"Lehoiaren orroa operazioa hasi denetik lehen aldiz, FDI (Israelgo Defentsa Indarrak) Irango erregimen terroristaren egoitzen kontra egiten ari da Teheranen bihotzean", idatzi du Israelgo erakunde militarrak.
"Israelgo Aire Indarrak, FDIren inteligentziak gidatuta, Irango erregimen terroristaren helburuen aurkako erasoak hasi ditu Teheranen", gaineratu du.
Gutxienez sei pertsona hil dira AEBk Pakistanen duen kontsulatuaren aurrean izandako protestetan
Ehunka manifestari AEBko egoitza diplomatikoari eraso egiten saiatu dira, Iranen aurkako erasoa eta Ali Khamenei aiatolaren hilketa salatzeko.
"Beldurra eta itxaropena" nahastean dituzte Euskadin bizi diren irandarrek
Israelek eta AEBk euren herriaren aurka egindako erasoaren aurrean, sentimendu kontrajarriak dituzte Shimak, duela 17 urte Bilbon bizi den irandarrak, eta Mashak, 2019tik Bizkaian bizi denak. Batetik, gerra baten beldur dira, baina, bestetik, erregimena amaitzeko aukera gisa ikusten dute erasoa.
Iranek Khameneiren heriotza baieztatu, eta operazio militar handia agindu du mendekatzeko
Ia 40 urtez agintean egon ostean, Pezeshkian presidentea buru duen kontseilu baten esku geratuko da boterea, eta Alireza Arafi izango da jarduneko ayatola. Trumpek uste du orain bide diplomatikoa errazagoa dela, baina ohartarazi duenez, Iranek hitza betez gero, "sekula ikusi gabeko indarrarekin" erantzungo du.
Ali Jamenei, Irango Errepublika Islamikoko buruzagi gorena, erasoetan hil den "zantzu asko" daudela esan du Netanyahuk
"Jameneik bizirik jarraitzen ez duen zantzu asko daude", ziurtatu du Israelgo lehen ministroak, AEBek eta Israelek Irango Errepublika Islamikoaren aurka larunbat honetan egindako erasoen ostean.
Ormuzko itsasartea, jomugan, Iranen aurkako erasoen ostean
Munduko erregai-bide komertzial nagusietako bat da, eta, bertatik, munduko petrolio- eta gas-ekoizpenaren % 20 inguru garraiatzen dute. Egunero, batez beste 144 itsasontzi igarotzen dira bertatik.
200 hildako baino gehiago baieztatu dituzte Iranen
Teheranek 85era igo du Minabeko ikastetxean hildakoen kopurua, eta Israelen eta AEBren arteko erasoaldi bateratua “ekintza barbaroa” dela esan du.
Gutxienez 57 neska hil dira Israelek Irango eskola baten aurka egindako bonbardaketan
Erasoa izan denean, 170 ikasle zeuden ikastetxean; beraz, hildakoen kopuruak gora egingo duen beldur dira.
Iranek base estatubatuarrei eraso die Bahrainen, Qatarren, Kuwaiten eta Arabiar Emirerri Batuetan
Iranek gaur goizean Ameriketako Estatu Batuek eta Israelek abiatutako erasoari erantzun dio, Israelgo lurraldearen kontra ez ezik, AEBk Bahrainen, Qatarren, Kuwaiten eta Arabiar Emirerri Batuetan dituen base militarren kontra ere misilak jaurtiz .
EBk eta nazioarteko agintariek lasaitasuna eskatu dute Iranen aurkako erasoen ostean
Kaja Kallasen hitzetan, Teheran “mehatxu larria da munduko segurtasunarentzat”, eta Sanchezek tentsioa apaltzeko eta elkarrizketei ekiteko eskatu du.