Hizbulak Libanotik eraso dio Israeli, eta Israelgo Armadak Beirut bonbardatu du
Hizbulá talde xiitak hainbat jaurtigai jaurti ditu Israelgo iparraldera Libanotik, eta Israelgo armadak eraso horiei erantzun die, Libanoko lurraldearen kontra bonbardaketak eginez, Beirut hegoaldeko auzoak tartean.
Israelgo Defentsa Indarrek jakitera eman dutenez, gauerdia pasatxo zenean aktibatu dituzte alertak herrialdearen iparraldean. Aire Armadak gutxienez jaurtigai bat atzeman du, eta ez da biktimarik edo kalterik izan, baina beste suziri batzuk erori dira eremu irekietan.
Ordu batzuk geroago, Hizbulak bere gain hartu du erasoa, Haifa hegoaldean, Al Jazeera hedabideak zabaldutako ohar batean jakinarazi denez. Taldeak ziurtatu du "bidezko defentsan" eta Ali Jamenei aiatolaren heriotzari erantzuteko ari dela.
Bestalde, Israelgo Armadak adierazi du gogor erantzuten ari dela Hizbularen helburuen aurkako bonbardaketekin Libano osoan. Gainera, Israelek areagotu egin ditu Dahye ibaiaren, Beiruteko hegoaldeko aldirien, aurkako erasoak.
Israelek eta Ameriketako Estatu Batuek (AEB) Iranen aurka egindako erasoaldiaren ostean hasi dira erasoak eta 200 hildako baino gehiago utzi dituzte, Jamenei eta hainbat goi-agintari militar barne. Ordutik, Iranek Israelen eta AEBren aliatuen aurkako erasoekin erantzun du, gutxienez hamar bat hildako eraginez.
Trantsizioa Iranen
Testuinguru horretan, Donald Trump AEBko presidenteak nazioarteko hedabideei egindako elkarrizketetan esan du Iranen trantsizioa egiteko aukera ezberdinak aurreikusten dituela.
Era berean, Irango herritarrak mobilizatu ahal izatea proposatu du, erasoaldi militarra amaitu ondoren bere gobernua ordezkatzeko.
Beste adierazpen batean, Irango etorkizun politikorako "hiru aukera oso on" dituela adierazi du agintariak, baina ez du horren inguruan ezer zehaztu.
Zure interesekoa izan daiteke
Petrolioaren prezioa gora eta gorabeherak itsas eta aire trafikoan, Ormuzko itsasarteko tentsioaren ondorioz
Ontzi enpresa nagusiek ez dute bertatik igaro nahi, eta zer gertatuko zain gelditu dira. Halaber, 3.000 hegaldi baino gehiago bertan behera utzi dituzte asteburuan Ekialde Hurbileko gatazka lehertu denetik.
Albistea izango dira: Gatazka Iranen, Makina-Erremintaren Azoka eta martxoaren 3aren aurreko eguna
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
EBk ohartarazi du Ekialde Hurbilak asko duela galtzeko gerra batekin, eta "moderazioa" eskatu du
Europar Batasuneko Kanpo ministroek azken orduotako erasoak salatu dituzte, eta Ormuzko itsasartean zirkulazioa etetea saihesteko eskatu dute, besteak beste.
Irango buruzagi berriekin negoziatzeko prest agertu da Trump
"Hitz egin nahi dute, eta onartu egin dut; beraz, haiekin hitz egingo dut", adierazi du telefonoz egin dioten elkarrizketa batean. Hala ere, ez du zehaztu noiz hasiko diren negoziatzen. Bestalde, Omango Atzerri ministro Badr al Busaidik ziurtatu du Irango bere kide Abas Araqchik esan diola eginahalak egingo dituela erasoak gelditzeko eta egonkortasuna berreskuratzeko"
Khameneiren ondorengoa aukeratu arte herrialdea zuzenduko duen triunbiratua osatu du Iranek
Lehen begiratuan, badirudi Alireza Arafi klerikoa Irango kupulatik eta segurtasun estamentutik urrun dagoela, baina oso inplikatuta dago klerikoen eguneroko zereginetan.
Ziurgabetasuna nagusi hegaldiak bertan behera geratu eta harrapatuta geratu diren euskal herritarren artean
Dozenaka hegaldi bertan behera geratu dira azken orduotako erasoen ondoren, eta milaka turistak ez dakite noiz itzuli ahal izango diren etxera.
Hainbat pertsona hil dira Israel eta Iranen arteko eraso trukean
Alde batetik, Israelek hainbat eraso burutu ditu gaur Teheranen. Bestalde, bederatzi pertsona hil dira Israel erdialdean misil batek jota. Gainera, AEBko hiru militar zendu dira estatubatuarrek eta israeldarrek Iranen aurkako operazioa abiatu zutenetik.
Iranek Khameneiren heriotza baieztatu, eta operazio militar handia agindu du mendekatzeko
Ia 40 urtez agintean egon ostean, Pezexkian presidentea buru duen kontseilu baten esku geratuko da boterea, eta Alireza Arafi izango da jarduneko aiatola. Trumpek uste du orain bide diplomatikoa errazagoa dela, baina ohartarazi duenez, Iranek hitza betez gero, "sekula ikusi gabeko indarrarekin" erantzungo du.
Gutxienez sei pertsona hil dira AEBk Pakistanen duen kontsulatuaren aurrean izandako protestetan
Ehunka manifestari AEBko egoitza diplomatikoari eraso egiten saiatu dira, Iranen aurkako erasoa eta Ali Khamenei aiatolaren hilketa salatzeko.