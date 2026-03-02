ERASOAK
Hizbulak Libanotik eraso dio Israeli, eta Israelgo Armadak Beirut bonbardatu du

Donald Trump AEBko presidenteak Venezuelaren antzeko trantsizioa proposatu du Iranen, eta erasoaldiak "lau aste edo gutxiago" iraun dezakeela adierazi du.
Israelen erasoa Beiruten. Argazkia: EFE
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Hizbulá talde xiitak hainbat jaurtigai jaurti ditu Israelgo iparraldera Libanotik, eta Israelgo armadak eraso horiei erantzun die, Libanoko lurraldearen kontra bonbardaketak eginez, Beirut hegoaldeko auzoak tartean.

Israelgo Defentsa Indarrek jakitera eman dutenez, gauerdia pasatxo zenean aktibatu dituzte alertak herrialdearen iparraldean. Aire Armadak gutxienez jaurtigai bat atzeman du, eta ez da biktimarik edo kalterik izan, baina beste suziri batzuk erori dira eremu irekietan.

Ordu batzuk geroago, Hizbulak bere gain hartu du erasoa, Haifa hegoaldean, Al Jazeera hedabideak zabaldutako ohar batean jakinarazi denez. Taldeak ziurtatu du "bidezko defentsan" eta Ali Jamenei aiatolaren heriotzari erantzuteko ari dela.

Bestalde, Israelgo Armadak adierazi du gogor erantzuten ari dela Hizbularen helburuen aurkako bonbardaketekin Libano osoan. Gainera, Israelek areagotu egin ditu Dahye ibaiaren, Beiruteko hegoaldeko aldirien, aurkako erasoak.

Israelek eta Ameriketako Estatu Batuek (AEB) Iranen aurka egindako erasoaldiaren ostean hasi dira erasoak eta 200 hildako baino gehiago utzi dituzte, Jamenei eta hainbat goi-agintari militar barne. Ordutik, Iranek Israelen eta AEBren aliatuen aurkako erasoekin erantzun du, gutxienez hamar bat hildako eraginez.

Trantsizioa Iranen

Testuinguru horretan, Donald Trump AEBko presidenteak nazioarteko hedabideei egindako elkarrizketetan esan du Iranen trantsizioa egiteko aukera ezberdinak aurreikusten dituela.

Era berean, Irango herritarrak mobilizatu ahal izatea proposatu du, erasoaldi militarra amaitu ondoren bere gobernua ordezkatzeko.

Beste adierazpen batean, Irango etorkizun politikorako "hiru aukera oso on" dituela adierazi du agintariak, baina ez du horren inguruan ezer zehaztu.

