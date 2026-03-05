Francia autoriza a EE. UU. a usar sus bases en el país para "apoyar la defensa de los socios" en Oriente Próximo
El Gobierno galo ha exigido que estos medios (estadounidenses) no participen de forma alguna en las operaciones llevadas a cabo por Estados Unidos en Irán, sino que lo hagan estrictamente para apoyar la defensa de los socios en la región.
Las autoridades de Francia han autorizado al Ejército estadounidense a usar sus bases en territorio francés para "apoyar la defensa de los socios" en Oriente Próximo, en medio del conflicto desatado por la ofensiva lanzada por Israel y Estados Unidos contra Irán, que ha respondido atacando territorio israelí e intereses estadounidenses en países de la región.
"En el marco de nuestras relaciones con Estados Unidos, una presencia de sus aeronaves ha sido autorizada en algunas de nuestras bases aéreas en Francia, de manera temporal", ha dicho una portavoz del Estado Mayor del Ejército francés. Ha puntualizado que "las informaciones sobre que estos medios estadounidenses serían desplegados en bases francesas en Oriente Próximo es errónea".
En esta línea, ha subrayado que "teniendo en cuenta el contexto, Francia ha exigido que estos medios (estadounidenses) no participen de forma alguna en las operaciones llevadas a cabo por Estados Unidos en Irán, sino que lo hagan estrictamente para apoyar la defensa de los socios en la región", desmintiendo así informaciones previas que apuntaban a que la autorización afectaba a bases francesas en Oriente Próximo.
La decisión de París llega días después de que el Gobierno de España rechazara prestar apoyo militar a Estados Unidos en su ofensiva contra Irán a través de las bases militares de Morón (Sevilla) y Rota (Cádiz), alegando que la operación estadounidense no tiene cabida en el convenio que rige la cooperación entre los dos países. Una medida que enfadó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegando a poner sobre la mesa la posibilidad de romper relaciones comerciales con Madrid.
En respuesta, el mandatario de Francia, Emmanuel Macron, trasladó a Pedro Sánchez su "solidaridad" ante las "recientes amenazas de coacción económica", después de recalcar que la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán fue llevada a cabo "al margen del Derecho Internacional" y agregar que París "no puede aprobarla".
La ofensiva conjunta ha dejado hasta la fecha más de mil muertos en Irán, según las autoridades del país asiático. Entre los muertos figuran el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, y varios ministros y altos cargos del Ejército de Irán, que ha respondido lanzando misiles y drones contra Israel y bases estadounidenses en países de Oriente Próximo.
España enviará una fragata a Chipre tras el ataque de Irán
El Ministerio de Defensa ha explicado que, son su despliegue, España "muestra su compromiso con la defensa de la Unión Europea y su frontera oriental".
Condenado a 13 años de cárcel el autor del atentado que hirió grave a un turista bilbaíno en Berlín
El ataque ocurrió en febrero del año pasado junto al Monumento a los Judíos de Europa Asesinados. La víctima, un joven de 30 años de Bilbao, sobrevivió a la agresión tras permanecer varios días hospitalizado en la capital alemana.
Macron y la UE muestran su apoyo a España tras las amenazas comerciales de Trump
Sánchez ha expresado su agradecimiento por las llamadas y mensajes de apoyo que está recibiendo de los presidentes de las principales instituciones de la UE y de socios europeos como Francia.
El ministro de Defensa Israel Katz advierte de que Israel matará a cualquier nuevo dirigente designado por Irán
La fuerza aérea israelí atacó el martes el edificio que alberga en la ciudad santa de Qom al Consejo de Expertos, el cuerpo de clérigos que debía elegir al sucesor del ayatolá Alí Jameneí, en un intento de interrumpir el proceso de nombramiento. Sin embargo, en ese momento no se encontraban reunidos los 88 clérigos en el edificio.
Trump amenaza con cortar el comercio con España por su postura sobre la guerra de Irán
El Ejecutivo español ha respondido a Trump que cumple sus compromisos con la OTAN y con la defensa europea, y le ha advertido que, si quiere revisar la relación bilateral, deberá respetar la legalidad internacional y los acuerdos entre la UE y Estados Unidos.
El juez del caso Sidenor admite como víctima y acusación particular a un médico palestino
Con la personación de esta víctima se cumpliría el requisito de que exista una acusación particular para poder investigar a los tres responsables de Sidenor por complicidad en un delito de genocidio, lesa humanidad y contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, y no solo por contrabando, como sostiene la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que ayer se ausentó de la comparecencia.
Von der Leyen pide a la UE estar preparada ante "las consecuencias" de la crisis en Oriente Próximo
Francia se ha mostrado dispuesta a participar en la defensa de los países del Golfo y Jordania frente a los ataques iraníes, mientras Alemania ha descartado sumarse a la ofensiva contra Irán y limitará el papel de sus tropas en la región a la autodefensa.
Israel ataca cuarteles subterráneos del régimen en Teherán
El Ejército israelí dice haber lanzado más de 100 municiones sobre varios cuarteles subterráneos y que también está destruyendo bases de lanzamiento y misiles balísticos en suelo iraní. Según subraya, la guerra contra Irán durará el tiempo que "sea necesario". Desde el sábado, 555 personas han muerto en Irán, según la Media Luna Roja.
