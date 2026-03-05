EKIALDE HURBILA
Frantziak bere base bat erabiltzea baimendu die  AEBko hegazkinei, "Ekialde Hurbileko bazkideak babesteko" 

Macronen Gobernuak baldintza bat jarri du: laguntza-hegazkin estatubatuar horiek ezingo dira erabili Iranen aurkako operazioetarako, baizik eta Ekialde Hurbilean dauden "bazkideak babesteko". 

 

Emmanuel Macron,
Emmanuel Macron, artxiboko irudi batean. Argazkia: EFE
EITB

Azken eguneratzea

X