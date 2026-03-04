Albiste da
Macronek eta EBk babesa adierazi diote Espainiari, Trumpen mehatxu komertzialen aurrean

Sanchezek esker ona adierazi du, EBko erakunde nagusietako presidenteek eta Europako bazkideek (Frantziak, esaterako) laguntza eskaintzeko dei eta mezuak bidali dizkiotelako.

BELGIUM (BRUSSELS), 04/03/2026.- A view shows European Commission President Ursula von der Leyen chairing the EU Commission's weekly College meeting in Brussels, Belgium, 04 March 2026. (Bélgica, Bruselas) EFE/EPA/OLIVIER MATTHYS
EBko komisarioaren bilera. EFE.
author image

EITB

Azken eguneratzea

Antonio Costa Europako Kontseiluaren presidenteak "Europar Batasunaren elkartasun osoa" helarazi dio Pedro Sanchez Espainiako gobernuburuari, Donald Trump AEBko presidenteak Espainiarekin duen merkataritza harremanak eteteko egindako mehatxuen ostean.

Espainiako Gobernuak ez zion AEBri baimenik eman Iranen aurkako ofentsiba egiteko Rota eta Moroneko baseak erabiltzeko, eta horren ondotik etorri da Trumpen eta bere Administrazioaren mehatxua; “Espainiarekin inolako harremanik nahi ez duela” esatera iritsi da handi-mandia.

Era berean, Europako Batzordeak "elkartasun osoa" adierazi dio, eta EBren interesak babesteko "beharrezkoa bada, jarduteko prest" dagoela adierazi du. Ursula von der Leyen Europar Batasuneko presidentearekin uztailean lortutako merkataritza akordioa errespetatzeko eskatu dio Olof Gill Merkataritza bozeramaileak Washingtoni.

Ildo beretik, Stephane Sejourne Europar Batasunaren presidenteordeak ohartarazi du estatu kide baten aurkako edozein mehatxu Europar Batasun osoaren aurkako mehatxua dela, "definizioz".

Babes adierazpenekin bat egin du Emmanuel Macron Frantziako presidenteak, eta Sanchezekin harremanetan jarri da Frantziaren "elkartasuna" adierazteko, Etxe Zuriaren presioen aurrean.

Bestalde, Sanchezek esan du Gobernuak nazioarteko krisiaren aurrean duen jarrera ez dela aldatu, eta horrela laburbildu du: "Gerrari ez"

Pedro Sánchez
Sanchezek, gainera, eskerrak eman dizkie EBko erakunde nagusietako presidenteei eta Frantzia bezalako Europako bazkideei, Donald Trumpek Espainiari egindako mehatxuen aurrean, jasotzen ari den babes-mezuengatik.

