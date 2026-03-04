Hoy es noticia
Macron y la UE muestran su apoyo a España tras las amenazas comerciales de Trump

Sánchez ha expresado su agradecimiento por las llamadas y mensajes de apoyo que está recibiendo de los presidentes de las principales instituciones de la UE y de socios europeos como Francia.
BELGIUM (BRUSSELS), 04/03/2026.- A view shows European Commission President Ursula von der Leyen chairing the EU Commission's weekly College meeting in Brussels, Belgium, 04 March 2026. (Bélgica, Bruselas) EFE/EPA/OLIVIER MATTHYS
Reunión de comisario de la UE. EFE.
Euskaraz irakurri: Macronek eta EBk babesa agertu diote Espainiari, Trumpen mehatxu komertzialen ostean
author image

EITB

Última actualización

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, ha trasladado al jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, la “plena solidaridad de la Unión Europea” tras las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de cortar las relaciones comerciales con España.

Trump lanzó la advertencia después de que el Gobierno español rechazara permitir el uso de las bases de Rota y Morón para una ofensiva contra Irán y llegó a afirmar que su Administración “no quiere tener nada con España”.

La Comisión Europea ha expresado también su “plena solidaridad” y ha asegurado que está dispuesta a “actuar si es necesario” para salvaguardar los intereses de la UE. El portavoz de Comercio, Olof Gill, ha pedido a Washington que respete el acuerdo comercial alcanzado el pasado julio con la presidenta comunitaria, Ursula von der Leyen, que fijó un tope del 15 % a los aranceles estadounidenses sobre productos europeos.

En la misma línea, el vicepresidente comunitario Stéphane Séjourné ha advertido de que cualquier amenaza contra un Estado miembro es “por definición” una amenaza contra el conjunto de la Unión Europea.

A las muestras de apoyo se ha sumado el presidente francés, Emmanuel Macron, quien ha contactado con Sánchez para expresarle la “solidaridad europea” de Francia ante las presiones de la Casa Blanca.

Por su parte, Sánchez ha reafirmado la postura de su Ejecutivo ante la crisis internacional y la ha resumido en cuatro palabras: “No a la guerra”. 

Sánchez además ha expresado su agradecimiento por las llamadas y mensajes de apoyo que está recibiendo de los presidentes de las principales instituciones de la UE y de socios europeos como Francia, ante las amenazas a España por parte de Donald Trump.

