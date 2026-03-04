Hoy es noticia
Jauregi cree que Trump tendría "dificultades" en su embargo comercial a España porque Europa "es un mercado único"

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Jauregik uste du Trumpek "zailtasunak" izango lituzkeela Espainiarekin merkataritza harremanak eteteko, Europa "merkatu bakarra" delako

Última actualización

El consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad Mikel Jauregia, ha asegurado que Donald Trump tendría "dificultades" para aplicar el bloqueo comercial, y ha subrayado que la fortaleza de Europa "está en la unión". No obstante, ha advertido de que el Gobierno de EEUU puede adoptar "medidas individuales que también pueden hacer daño".

Trump amenaza con interrumpir el comercio con España por su postura sobre la guerra en Irán
Gobierno Vasco Donald Trump Comunidad Autonóma Vasca Industria Política

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Sánchez defiende el "No a la guerra" y advierte a Trump de que no teme "represalias"

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha recalcado en una declaración institucional con motivo del ataque de Estados Unidos e Israel a Irán que la posición de España es clara, rechazando que no se respete el derecho internacional y evitando caer en errores del pasado como los que asegura que hubo en la guerra de Irak. Ha advertido de que España "no será cómplice de algo malo para el mundo solo por miedo a las represalias de alguno". 

